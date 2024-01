Mariusz Kamiński trafił na SOR. Trwają badania

Stan zdrowia Mariusza Kamińskiego jest coraz gorszy – wynikało z wcześniejszej z relacji jego obrońcy. Mecenas Maciej Zuchmantowicz ocenia, że cela skazanego przypomina bardziej oddział szpitalny.

Kamiński ma cukrzycę. W jakim stanie jest skazany?

Kacper Kamiński, syn skazanego polityka PiS ujawnił dzisiaj na antenie telewizji „wPolsce.pl”, że jego ojciec choruje na cukrzycę. – Ojciec prowadzi teraz wykańczający protest głodowy. Na razie jego stan zdrowia nie jest jeszcze najgorszy, ale on ma cukrzycę, więc boimy się, że w każdej chwili może się pogorszyć – powiedział.

Jako pierwsza o przewiezieniu polityka PiS na SOR w radomskim szpitalu poinformowała „Gazeta Wyborcza”. „W związku z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia Minister Mariusz Kamiński został przewieziony do szpitala w Radomiu. Jego stan jest poważny, bliscy Ministra czekają na informacje od lekarza. Obecnie trwają badania” – potwierdza Komitet Obrony Więźniów Politycznych.

Mariusz Kamiński przewieziony do cywilnego szpitala

To właśnie niski poziom cukru oraz niskie tętno, które były efektem głodówki – jak ustaliła „Wyborcza” – były bezpośrednią przyczyną przewiezienia Kamińskiego do cywilnego szpitala. Gazeta zapewnia, że nie doszło do zatrzymania krążenia i nie prowadzono w związku z tym reanimacji. Stan skazanego polityka PiS jest określany jako stabilny.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie. Dyrektor programowi Telewizji Republika Michał Rachoń pisze w języku angielskim, że „były polski minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, więzień polityczny, osadzony wbrew prawu przez reżim Donalda Tuska, w stanie zagrażającym życiu został właśnie przetransportowany z więzienia do szpitala”.

– Stan ministra Kamińskiego jest poważny. Mamy informacje, że nie zagraża w tej chwili życiu, ale sam fakt, że został przewieziony na SOR, jest dowodem na to, że sytuacja jest naprawdę dramatyczna – powiedział na antenie Telewizji Trwam Błażej Poboży, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

Kamiński w szpitalu. „Standardowa procedura”

Z kolei jak donosi Wirtualna Polska, Mariusz Kamiński trafił do szpitala w związku z niskim poziomem cukru we krwi. „Wizyta w szpitalu mieści się w standardowej procedurze, która jest uruchamiana, jeśli lekarz zdecyduje o konieczności dodatkowych badań, a nie mogą być one wykonane w szpitalu więziennym. Wówczas więzień jest przewożony karetką na SOR” – podaje portal .

O stanie zdrowia skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS mówi się niemal od momentu, gdy zdecydowali się oni zastosować strajk głodowy. Zarówno ze strony opozycji jak i rodziny Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika padają groźby, że Adam Bodnar może – ich zdaniem – stać się osobą odpowiedzialną za ewentualny zagrożenie życia osadzonych.

Swoje słowa argumentują faktem, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny nie zdecydował się na zastosowanie przerwy w odbywaniu kary do momentu zakończenia procedury ułaskawieniowej. Zainicjował ją Andrzej Duda, który czeka teraz na opinię i akta Kamińskiego i Wąsika. Sprawa wróciła w niedzielę, po słowach głowy państwa na temat ponownego ułaskawienia. Zapowiedź wywołała burzę.