Andrzej Duda znów ułaskawi Kamińskiego i Wąsika? Zapowiedź wywołała burzę

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta wielokrotnie zapewniali, że Andrzej Duda nie ułaskawi ponownie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Głównym argumentem był ten, że prezydent uznaje za wiążące pierwsze ułaskawienie z 2015 r. Okazuje się jednak, że głowa państwa zmieniła zdanie w sprawie ponownego ułaskawienia, podkreślając jednak, że pierwsze ułaskawienie cały czas jest w mocy.

Jednak w niedzielę „Super Express” opublikował fragment wywiadu z prezydentem, w którym Andrzej Duda złożył deklarację ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ponownie ułaskawieni?

Decyzja prezydenta ogłoszona na łamach „SE” wywołała wiele komentarzy.

„Sytuacja na wielu poziomach jest złożona. Ale PAD wie, że może i musi to przerwać i ułaskawic. Może to zrobić w każdej chwili. Zrzucanie winy na Adama Bodnara jest cyniczną polityczną grą. Najgorszego rodzaju bo wykorzystując do niej kolegów i ich rodziny” – napisał prawnik Krzysztof Izdebski.

„Czy Prezydent RP popiera nagrody dla agentów CBA serwowane przez kierownictwo tej instytucji? Bo na to wskazywałaby akurat dzisiaj ogłoszona zapowiedź ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika” – ironizował mecenas Roman Giertych. Wcześniej Giertych zapowiedział, że Zespół ds. Rozliczeń, którym kieruje, złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie rewelacji Agenta Tomka. Kaczmarek ujawnił, że gdy był agentem kierownictwo CBA mogło sprzeniewierzyć pieniądze publicznych

„Prezes Jarosław Kaczyński oczekuje od prezydenta Andrzeja Dudy ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego. Prezydent na to reaguje pozytywnie. Mastalerek zaprzecza. No to się porobiło” – tak Bogdan Zdrojewski (KO) odniósł się do zamieszania w komunikatach wychodzących z Pałacu Prezydenckiego.

Poseł KO Arkadiusz Myrcha także zwrócił uwagę na rozdźwięk w stanowiskach prezydent-Marcin Mastalerek.

„Nie wiem, czy powinienem mieć współczucie dla współpracowników Prezydenta Dudy, co to w mediach opowiadali, że się nie da. Że prawo nie pozwala. Jednak po ludzku mi ich szkoda. Mieć takiego szefa, co pracowników do wiatru wystawia” – napisał na X.

