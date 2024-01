Katarzyna wzięła klucze, ale do pokoju nie wróciła. Trwają szeroko zakrojone poszukiwania

Golubsko-dobrzyńscy policjanci od trzech dni prowadzą intensywne działania mające na celu znalezienie Katarzyny Wojnarowskiej. W poniedziałek 29 stycznia po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu 41-latki ogłoszono alarm dla jednostki. Na miejsce zostały skierowane patrole, w tym także przewodnicy z psami służbowymi. Działania policjantów wspomagali także funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej z Elgiszewa, Ciechocina i Małszyc.

Z uwagi na bliskość rzeki Drwęcy na miejscu pracowała także Państwowa Straż Pożarna z Golubia-Dobrzynia. Strażacy z wykorzystaniem łodzi motorowej dokonali sprawdzenia nadbrzeży oraz koryta rzeki. Przybyła również Grupa Poszukiwawcza Bizon z Solca Kujawskiego. W działaniach poszukiwawczych wykorzystano drony z termowizją, obsługiwane przez policjantów z Lipna. Na miejscu pracowali także funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Pierwszego dnia działania w terenie zakończono dopiero późną nocą.

Następnego dnia poszukiwania wznowiono. Do działań włączyli się między innymi policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, funkcjonariusze z Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, leśniczy z Leśna oraz Przewodnicy Specjalistycznych Psów Służbowych z Komendy Głównej Policji. Udział w akcji biorą także policjanci z zespołu prewencji na wodach i terenach przywodnych z Torunia i operatorzy policyjnych dronów z komend w Toruniu i Lipnie. Niestety, czynności wykonane do tej pory nie pozwoliły na ustalenie miejsca pobytu zaginionej.

Policjanci apelują do wszystkich, którzy posiadają informacje mogące pomóc w odnalezieniu 41-letniej Katarzyny Wojnarowskiej o kontakt osobisty z funkcjonariuszami z Golubia-Dobrzynia przy ul. Piłsudskiego 19 lub telefoniczny pod numerami 47 754 92 00, 47 754 92 21 lub 112.

Zaginęła Katarzyna Wojnarowska

41-letnia Katarzyna Wojnarowska w niedzielę 28 stycznia wyszła z pokoju hotelowego w miejscowości Elgiszewo i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta ostatni raz widziana była w hotelu w niedzielę, około godziny 22:00.

Na wjeździe do hotelu Osada Karbówko w Elgiszewie rozwieszono plakaty ze zdjęciami zaginionej klientki. Kobieta miała przyjechać do ośrodka wypoczynkowego pod Toruniem razem z mężczyzną, który wynajął pokój na parterze. Ona zamówiła dla siebie pokój na piętrze. Odebrała klucze, jednak nie dotarła do celu. Nie wzięła ze sobą dokumentów ani telefonu.

Zaginiona ma około 163 cm wysokości. Charakteryzuje ją szczupła budowa ciała oraz długie blond włosy, tzw. dredy. Jej oczy mają kolor niebieski. W momencie zaginięcia kobieta ubrana była w bluzę z kapturem koloru czarnego, czarne legginsy oraz czarne, sportowe buty.

