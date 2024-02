Janina Ochojska przekazała dobre wieści. „Odetchnęłam z ulgą”

Europarlamentarzystka, działaczka humanitarna, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska od lat zmagała się z nowotworem piersi. We wtorek, 20 stycznia przekazała dobre wieści. „Odetchnęłam z ulgą. Usłyszałam słowa, których oczekiwałam przez pięć lat walki z rakiem” – przekazała.

Ochojska poinformowała, że nowotworu już nie ma i jest bardzo mała szansa na jego powrót. Europosłanka podziękowała wszystkim, którzy jej w tym pomogli – lekarzom, pielęgniarkom i przyjaciołom. „Dziękuję tym nieznanym, którzy wspierali mnie przez media społecznościowe. Dziękuję tym, którzy dali mi szansę wybierając mnie do Parlamentu Europejskiego, wierząc, że pomimo walki z nowotworem będę dobrze wypełniała moją role europosłanki” – napisała Janina Ochojska.

Janina Ochojska dla „Wprost”: Potrzeba więcej personelu medycznego

W wywiadzie dla Wprost europarlamentarzystka zwracała uwagę, że system polskiej ochrony zdrowia „potrzebuje o wiele więcej personelu medycznego" – pielęgniarek, salowych, sanitariuszy i lekarzy. – Pacjenci czekają długo na korytarzach nie dlatego, że lekarz nie chce ich przyjąć, a dlatego, że jest ich zbyt wielu. Często jest tak, że na korytarzach brakuje miejsca, żeby usiąść. Więc pacjenci, już po zabiegach, osłabieni, stoją w kolejkach – tłumaczyła.

Podkreślała wówczas, że oprócz odpowiedniej opieki dla samych pacjentów, brakuje psychologów, którzy wspieraliby ich rodziny. – To przecież oni opiekują się potem swoimi bliskimi, nawet w stadiach zaawansowanych. A do tego potrzeba mocnej konstrukcji psychicznej. Już nie mówię o potrzebie wsparcia psychologicznego dla samych chorych. Ludzi, którzy ze świata „zdrowych” wkraczają do świata „chorych” i to na raka, chorobę która – jak im się wydaje – grozi śmiercią – podkreślała.

