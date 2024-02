Rolnicy wysypali zboże na tory. Doszło do starć z policją

We wtorek 20 lutego ma miejsce kolejny dzień protestów rolników, w ramach którego blokowane są trasy krajowe i wojewódzkie w centrach miast oraz w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Na stronie internetowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” opublikowano mapę spodziewanych utrudnień z ponad 210 punktami, gdzie w ciągu dnia zgromadzą się przedstawiciele grup protestujących m.in. przeciwko unijnym zmianom.

Przepychanki na strajku rolników w Medyce. Wysypano ziarna z dwóch wagonów

Rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi, wsparci przez myśliwych i przewoźników, blokowali drogę dojazdową do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce – podaje portal nowiny24.pl. Na terenie kolejowym tuż przy stacji w Medyce doszło do przepychanek. Rolnicy starli się z policją. Szturmowano wagony z ukraińską kukurydzą. Wysypano ziarna z dwóch wagonów. Nikt nie został zatrzymany. Po kilkunastu minutach protestujący wrócili na drogę krajową numer 28.

Do sprawy odniósł się ambasador Ukrainy w Polsce. „Zdecydowanie potępiamy wysypanie ukraińskiego zboża przez protestujących w Medyce. Policja powinna stanowczo reagować i ukarać tych, kto łamie prawo. To także brak szacunku do pracy ukraińskich rolników w warunkach rosyjskiej agresji, do siebie i innego człowieka. Wstyd i hańba, panowie!” – napisał w mediach społecznościowych Wasyl Zwarycz.

Protestujący nie reagowali na zalecenia funkcjonariuszy policji

Na nagraniach można usłyszeć, że odśpiewano hymn Polski. Policja podczas protestu prosiła zgromadzonych o opuszczenie torowiska. Zwrócono również uwagę, że uczestnicy nie stosują się do zaleceń funkcjonariuszy. Policjanci podkreślali, że „przebywanie na tym terenie jest wykroczeniem”.

