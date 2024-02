Wojownicy Maryi organizują rekolekcje dla uzależnionych od pornografii. Poprowadzi je egzorcysta

Wielki Post to czas refleksji, nawrócenia i duchowej przemiany dla wielu wyznawców chrześcijaństwa. Z tego względu Diecezja Sosnowiecka postanowiła zorganizować wraz z Wojownikami Maryi rekolekcje. Co więcej, warsztaty te poprowadzi egzorcysta diecezjalny oraz małżeństwa z Fundacji Farma Serca.

Rekolekcje dla uzależnionych od pornografii

Wydarzenie o nazwie „Wolny, aby kochać” odbędzie w dniach 15-16 marca w Czeladzi (woj. śląskie), przy ulicy Legionów 2. Organizatorami są Wojownicy Maryi. Tym razem męska wspólnota zgromadzi się, żeby okazać wsparcie mężczyznom w różnych aspektach ich życia, duchowego i osobistego. Rekolekcje mają skupić się na pomocy mężczyznom, którzy zmagają się z uzależnieniem od pornografii lub seksu oraz utratą kontroli nad tą sferą życia.

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej fundacji, warsztaty są przeznaczone dla mężczyzn gotowych na nawrócenie oraz tych, którzy chcą podjąć walkę z uzależnieniem. Jednym z głównych celów jest pokazanie, jak brak wolności w sferze seksualnej może być przeszkodą w budowaniu pełnych miłości relacji. Organizatorzy podkreślają, że jest to istotne nie tylko w kontekście małżeńskim, ale również przez całe życie.

Rekolekcje w Czeladzi przeprowadzi egzorcysta

Rekolekcje mają zostać przeprowadzone przez doświadczonego egzorcystę diecezjalnego, księdza Romana Patyka, oraz przez małżeństwa z Fundacji Farma Serca – Małgorzatę i Krzysztofa Nycza oraz Agnieszkę i Sylwestra Baczkowskich. Podczas spotkań planowane jest połączenie pracy nad naturą człowieka z treściami psychologicznymi oraz przesłaniem religijnym.

Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 200 złotych, cena nie obejmuje jednak noclegu i wyżywienia. Osoby zainteresowane udziałem mogą dokonać zapisów poprzez stronę internetową.

Kontrowersyjna inicjatywa Diecezji Sosnowieckiej

Inicjatywa Diecezji Sosnowieckiej spotkała się z mieszanymi reakcjami. Wiele osób krytykuje księży za moralizatorskie podejście oraz kontrowersyjny wybór tematu rekolekcji.

Kontrowersji dodaje też fakt, że rekolekcje odbędą się na terenie Diecezji Sosnowieckiej, w której to doszło do głośnej na cały kraj seks imprezy z księżmi. Do spotkania w doszło na terenie plebanii kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej pod koniec sierpnia 2023 roku. Jeden z mężczyzn – uczestników „imprezy” – zasłabł. Ktoś wezwał wtedy ratowników medycznych, ale ostatecznie nie wpuszczono ich do środka. W końcu ratownicy weszli do środka, a mężczyznę przetransportowano do szpitala. Dziś sprawę wyjaśnia prokuratura.

