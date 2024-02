Donald Tusk usłyszał uwagę na temat urlopu. Szymon Hołownia interweniował

Jednym z punktów w harmonogramie posiedzenia Sejmu była debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Głos zabrał m.in. Donald Tusk. Już na początku wypowiedzi premier usłyszał z sali uwagę dotyczącą jego niedawnego urlopu. – Jak zawsze w takich sytuacjach, premier każdego rządu... – rozpoczął swoje wystąpienie Donald Tusk. – Tak, wypocząłem – odniósł się i szybko powrócił do rozpoczętej myśli. – Premier przygotowuje się do obrony ministra – kontynuował.

Tusk usłyszał uwagę, Hołownia interweniował. „Dziękuję za troskę”

– Panowie, przepraszam. To nie jest telewizja, a wy nie jesteście na kanapie z czipsami. Wiem, że troska... Pan premier jest wypoczęty, natomiast wy jesteście jakoś spięci dzisiaj, więc bardzo proszę, żebyście wysłuchali w spokoju tego, co premier rządu RP ma do powiedzenia – powiedział Szymon Hołownia. Jak podkreślił marszałek Sejmu, tego typu uwagi wygłaszał, gdy premierem był Mateusz Morawiecki i ponawia swój apel teraz, po zmianie władzy.

– Dziękuję za troskę. Chociaż muszę powiedzieć, że odgłosy z tej pisowskiej strony sali, świadczące o nerwowości, a nawet histerii w związku z wymiarem sprawiedliwości, są dla mnie sygnałami bardzo optymistycznymi. Czuję się jeszcze bardziej zrelaksowany, kiedy słyszę, jak państwo reagujecie choćby na słowa ministra Bodnara – kontynuował Donald Tusk.

Premier podkreślił, że szef Ministerstwa Sprawiedliwości „nie wymaga obrony”. – Mam teczkę z materiałami i mógłbym godzinę przemawiać, mówiąc na rzecz obrony dobrego imienia i świetnej pracy ministra Bodnara. Rzadko kiedy w historii polskiej polityki, polskich rządów, polskiego parlamentu, dorobek któregoś z ministrów był tak oczywisty, tak pozytywny, w tak krótkim czasie – dodał premier.

Donald Tusk zapowiedział także, że wszystko wskazuje na to, że jutro pojawi się informacja o odblokowaniu Polsce środków z KPO. Premier podkreślił, że ta droga otworzyła się po tygodniach intensywnej pracy, w tym działań podejmowanych przez Adama Bodnara. Ostatecznie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości został odrzucony.

Czytaj też:

Gęsta atmosfera w Sejmie. Tomczyk „zweryfikował” fakty. Macierewicz: Skala kłamstw jest olbrzymiaCzytaj też:

Kryzys przywództwa w PiS? Jarosław Kaczyński odpowiedział, kiedy odejdzie z partii