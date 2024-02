Jest projekt uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego. Rząd spodziewa się „frontalnego ataku” PiS

Trwają ostatnie prace nad projektem uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego – podaje Interia. Projekt mógłby być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 6 marca. Od marszałka Szymona Hołowni zależy, czy trafi pod obrady. Uchwała ma dotyczyć m.in. statusu tzw. sędziów-dublerów, a konkretnie stwierdzenia nieważności ich wyboru.

Jak po takiej uchwale będą traktowane wyroki TK? – W toku prac i konsultacji nad uchwałą poczyniliśmy ustalenia, że znajdzie się w uchwale zapis, będący apelem, wezwaniem do instytucji państwowych o niestosowanie się do wyroków Trybunału, które będą wydawane po uchwale – powiedział wiceprzewodniczący sejmowej Komisji sprawiedliwości Krzysztof Paszyk z klubu PSL/Trzeciej Drogi.

Były wiceminister nie zostawił suchej nitki na projekcie rządu. „To jest kuriozum”

Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski ocenił z kolei, że próba odwołania części sędziów uchwałą sejmową ma na celu „całkowite wyłączenie Trybunału Konstytucyjnego z wszelkiego orzecznictwa”. – Widać, że rząd idzie na ścianę, na wprowadzenie dualizmu prawnego. Po kolei wyłączane są kolejne instytucje, co musi się skończyć wielkim prawnym chaosem – skomentował były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Kaleta dodał, że nie można uchylić uchwał skonsumowanych przez Sejm poprzedniej kadencji. – To jest kuriozum – ocenił. Paszyk podkreślił, że uchwała jest pierwszym krokiem ws. naprawy sytuacji w TK. – W dalszych planach mamy ustawę i zapowiedź zmian konstytucyjnych tak, by Trybunał nie był przez nikogo w przyszłości kwestionowany – zapewnił. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego „spodziewa się frontalnego ataku ze strony PiS, więc wszystko ma by dopięte na ostatni guzik”.

