12 osób potrąconych na przejściu w Szczecinie. Sprawca zatrzymany po ucieczce

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w piątkowe popołudnie doszło do groźnego wypadku w centrum Szczecina. Rozpędzony samochód miał wjechać na przejście dla pieszych przy Placu Rodła. Początkowo mówiło się o potrąceniu co najmniej 12 osób. Wśród poszkodowanych są ciężko ranni. Służby informują, że nie jest to ostateczny bilans, bo wskutek ucieczki kierowcy ucierpiały kolejne osoby.

Poważny wypadek w Szczecinie. 17 poszkodowanych

Po godzinie 16 wojewoda zachodniopomorski przekazał, że łączna liczba poszkodowanych to obecnie 17 osób. – Trzy osoby są niepełnoletnie, dwie w stanie krytycznym. Służby działają sprawnie, a poszkodowanym udzielana jest pomoc. Złapano już osobę, która spowodowała ten wypadek. Nie wiemy nic o jego stanie zdrowia ani o stanie psychicznym. Sytuacja jest dynamiczna. Osób zagrożonych i ciężej rannych może przybywać – poinformował Adam Rudawski.

Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, a podczas ucieczki miał zderzyć się z kilkoma samochodami. Jak informuje Głos Szczeciński, kierowca poruszał się samochodem marki Ford. Miał on zostać zatrzymany prawdopodobnie przez świadka. Informację o zatrzymaniu podejrzanego potwierdziło po godzinie 16 TVN24. „To 33 letni mężczyzna” – podaje stacja.

– Rozpędzone auto wjechało w grupę ludzi przechodzących przez przejście. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Mamy 12 osób ciężko rannych. Na miejscu są wszystkie służby. Akcja trwa, mogą występować utrudnienia w ruchu, ponieważ jest do centrum miasta w godzinach szczytu – powiedział na antenie TVN24 Tomasz Kubiak z PSP w Szczecinie.

Jak zastrzegł, to nie jest ostateczny bilans tego zdarzenia. Pojawiają się informacje o kolejnych poszkodowanych w wyniku ucieczki. Na miejscu pojawiają się służby, które starają się pomóc poszkodowanym.

