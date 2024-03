Barbara Kurdej-Szatan o Zbigniewie Ziobrze. „Do końca uprzykrzał życie, jak się tylko da”

Barbara Kurdej-Szatan na InstaStories nawiązała do swojego słynnego wpisu o Straży Granicznej. „A taka historia z wczoraj... Mieliśmy nagrania do Twarzy. Podczas przygotowań ktoś napomknął o mojej sytuacji i zapytał, jak się skończyło. Powiedziałam, że już dawno umorzono prawomocnie (choć Ziobro złożył skargę jeszcze po wyborach, do końca uprzykrzając życie, jak się tylko da...)” – zaczęła historię aktorka.

Barbara Kurdej-Szatan o słynnym wpisie o Straży Granicznej. Wspomniała Zbigniewa Ziobrę

„Na co niektóre charakteryzatorki w szoku – ‘to ty miałaś sprawę w sądzie????’. W ogóle nie miały pojęcia. I to znów skłoniło mnie do tego, aby chyba zrobić dodatek do mojej książki o tym, co działo się przez te dwa lata. Począwszy od pozwu, przez to, np. w jaki sposób wręczono mi wezwanie do prokuratury i jeszcze wiele innych ‘ciekawostek’ – kontynuowała Kurdej-Szatan.

„Naprawdę niektórzy nie mają kompletnie pojęcia o tym, do czego byli zdolni poprzedni rządzący... A że książkę wydałyśmy akurat dwa lata temu, kiedy zaczęłam być zastraszana, kompletnie zapadłam się pod ziemię w lęku i szoku i w ogóle jej nie promowałam. W związku z tym mam jeszcze mnoooooostwo egzemplarzy. Bylibyście ciekawi? Tytuł wciąż aktualny” – podsumowała artystka. Tytuł książki brzmi: „Jak to się stało? … i ile było w tym przypadku”.

Jaki zapadł wyrok?

Kurdej-Szatan usłyszała zarzut zniesławienia Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy. Podczas przesłuchania złożyła obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznała się do winy. Początkowo sprawa została umorzona przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, ale do sądu wpłynęła apelacja Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prawomocny wyrok zapadł w połowie lutego 2023 r., a sprawa została umorzona.

Czytaj też:

Tomasz Komenda miał do niej zaufanie. Wyjawiła, dlaczego denerwował go Zbigniew ZiobroCzytaj też:

Czy Ziobro wróci do polityki? „Dziś walczy o życie”