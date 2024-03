Do Polski trafi nowoczesny sprzęt wojskowy. Kosiniak-Kamysz ogłosił kontrakt

– Siły Zbrojne RP będą bogatsze o wspaniały sprzęt, granatniki przeciwpancerne szwedzkiej produkcji, na które przeznaczymy około 6,5 miliarda złotych – przekazał wicepremier i minister obrony narodowej.

Do Polski trafi kilka tysięcy granatników przeciwpancernych Carl-Gustaf M4 produkowanych przez szwedzki koncern Saab Dynamics AB. Taki sam sprzęt używany jest aktualnie w Ukrainie, gdzie ma on „zdawać egzamin”. Ponadto kontrakt opiewa także na kilkaset tysięcy amunicji oraz inne niezbędne do używania ich rzeczy.

– Polska armia będzie bogatsza o granatniki przeciwpancerne, ale również o amunicję, całą infrastrukturę z tym związana, szkolenie dla wszystkich tych, którzy będą później przygotowywać polskich żołnierzy do posługiwania się tym sprzętem, jak również pakiet serwisowy, pakiet części zamiennych, symulatory – wyliczył Kosiniak-Kamysz.

Spotkanie ministrów obrony Polski i Szwecji

Jest to kontynuacja współpracy Polski ze Szwecją. – To bardzo odpowiedzialny i dobry partner – ocenił wicepremier. – Dziękuję stronie szwedzkiej za tak profesjonalne podejście i wsparcie dla całego procesu – podkreślił.

To nie jedyna rzecz, za którą Kosiniak-Kamysz dziękował Jonsonowi. – Chciałbym podziękować Panu ministrowi za jego deklarację, którą dziś usłyszałem. Pan minister w imieniu Królestwa Szwecji wyraził pełne poparcie dla artykułu piątego o kolektywnej obronie państw Sojuszu. To ważne dla bezpieczeństwa Polski, Europy, świata i całej cywilizacji – przekazał polityk.

Jasna deklaracja paść miała także w sprawie Ukrainy. – Mamy jednakowe stanowisko. Będziemy wspierać Ukrainę. Zaangażowanie wspólnoty europejskiej jest konieczne, abyśmy mogli żyć w bezpiecznym świecie. Wspólnie także przygotowujemy nasze stanowisko na przyszły szczyt NATO – mówił wicepremier.

Minister obrony Szwecji podziękował Polsce

Wizyta szwedzkiego ministra ma miejsce chwilę po tym, jak węgierski parlament jako ostatni wyraził zgodę na dołączenie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Polska i Szwecja nie będą tylko partnerami, ale będą również sojusznikami w NATO. Chcę bardzo podziękować za polskie wsparcie akcesji szwedzkiej do NATO. To na pewno wzmocni nasze bilateralne kontakty – mówił Pal Jonson.

– Jesteśmy pod wrażeniem polskich inwestycji w zakresie infrastruktury obronnej. Wiemy jakie to jest ogromnie ważne. Szwecja ze swojej strony będzie również wspierać Polskę nie tylko w zakresie działań w rejonie Morza Bałtyckiego, ale również w całym sojuszu – zadeklarował szwedzki minister.

