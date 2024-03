Dyspensa na Dzień Kobiet. Biskup opolski zaskoczył nietypową decyzją

W najbliższy piątek, 8 marca, będziemy obchodzić Dzień Kobiet. Jak w każdy piątek, wiernych Kościoła katolickiego obowiązuje wówczas wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.

Geneza piątkowego postu

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, piątkowy post – nie należy go mylić z postem ścisłym – obowiązuje wszystkich wiernych po ukończeniu 14 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia. Wyjaśnijmy, że został on ustanowiony na pamiątkę Wielkiego Piątku, czyli dnia, w którym Kościół wspomina Zbawczą Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Dlaczego wstrzemięźliwość dotyczy właśnie pokarmów mięsnych? Przez wiele stuleci mięso nie było powszechnie dostępne i mało kto mógł sobie pozwolić na jego codzienne spożywanie. Zazwyczaj serwowano je wyłącznie podczas celebrowania świąt czy ważnych wydarzeń, np. wesela.

Dyspensa na terenie diecezji opolskiej

Kodeks prawa kanonicznego umożliwia jednak biskupom diecezjalnym udzielenie wiernym dyspensy, czyli zwolnienie ich z obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych, jeśli w dany piątek przypada szczególne święto.

Z takiej możliwości skorzystał właśnie biskup opolski ks. Andrzej Czaja. We wtorek, 5 marca, diecezja opolska poinformowała o udzieleniu dyspensy z okazji Dnia Kobiet. Warto zaznaczyć, że dyspensy udzielono nie tylko wiernym diecezji, ale wszystkim przebywającym na jej terenie.

„Biskup Opolski mając na uwadze dobro duchowe wiernych, na podstawie kanonu 87 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie diecezji opolskiej w dniu 8 marca 2024 r”. – czytamy w opublikowanym na Facebooku komunikacie.

