Kaczyński wystawił laurkę Błaszczakowi. „Wziął to na siebie i potrafił przeprowadzić”

We wtorek 12 marca Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak pojawili się na wspólnej konferencji prasowej. Na wstępie prezes PiS odniósł się do 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. – 25 lat temu stało się rzeczywiście coś bardzo ważnego. Nasze wejście do NATO to była sytuacja, która zmieniała status Polski, status tej części Europy – powiedział Jarosław Kaczyński.

W dalszej części wypowiedzi prezes PiS krytykował politycznych poprzedników i wskazywał, jakie działania, aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo, podejmował rząd Zjednoczonej Prawicy. – Mieliśmy do czynienia z takim przeświadczeniem wielu osób, także członków elit politycznych, że samo wejście do NATO to jest zabezpieczenie, które nie wymaga dalszych działań z naszej strony. Co więcej, dochodziło nie tylko do tego, że zaniechano wzmacniania armii i jej zwiększania. Podjęto działania, które sprowadzały się do zmniejszania i osłabiania armii – stwierdził Jarosław Kaczyński.

– Trzeba było podjąć odpowiednie decyzje, trzeba było przede wszystkim zdecydować się na bardzo poważne zwiększenie wydatków zbrojeniowych. (...) Trzeba było podjąć wielki program zbrojeniowy – kontynuował prezes PiS. Jarosław Kaczyński przypomniał także, w jakim celu stał się częścią rządu Mateusza Morawieckiego. – Nie ukrywam, że wszedłem do rządu – jako wicepremier ds. bezpieczeństwa, przewodniczący komitetu bezpieczeństwa – właśnie po to, żeby tę sprawę przeforsować – oznajmił polityk.

Kaczyński o Błaszczaku. „Wziął to na siebie i potrafił przeprowadzić”

Prezes PiS podkreślił, że „ogromny wysiłek zmierzający do tego, żeby polska armia rzeczywiście zaczęła się rozbudowywać” został podjęty przez Mariusza Błaszczaka. – To jest człowiek, który wziął to na siebie i potrafił przeprowadzić. Wbrew temu co się mogło wydawać to nie było łatwe, bo oporów różnego rodzaju było naprawdę bardzo dużo – oznajmił Jarosław Kaczyński.

Polityk bezpośrednio podziękował byłemu szefowi MON za to, że podjął się realizacji wspomnianego planu i przekazał mu głos. – Dokonaliśmy wielu istotnych przedsięwzięć, przede wszystkim: ustawa o obronie ojczyzny, która była realizacją programu PiS, odwoływała się również do wcześniejszych założeń, formułowanych przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego – powiedział Mariusz Błaszczak.

Jak wskazał polityk, jednymi z osiągnięć rządu PiS było wzmocnienie Wojska Polskiego poprzez nowoczesne wyposażenie, a także zwiększenie samej liczebności służących żołnierzy. Były szef MON podkreślił, że wszystkie te działania były podejmowane, aby odstraszyć ewentualnych agresorów. – Najlepszą i jedyną metodą realnego i skutecznego odstraszania agresora jest właśnie wzmacnianie polskiego wojska – podsumował Mariusz Błaszczak.

Czytaj też:

Kwaśniewski o „strategicznej klęsce Putina”. „Diabli wzięli tę koncepcję”Czytaj też:

Rosja może zaatakować Polskę? Tak odpowiedział Kosiniak-Kamysz