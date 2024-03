Kiedy Zbigniew Ziobro może wrócić do działalności politycznej? Patryk Jaki uchylił rąbka tajemnicy

Patryk Jaki na antenie RMF odpierał zarzuty obozu Zjednoczonej Prawicy po tym, jak zdecydował się skrytykować Mateusza Morawieckiego. Europoseł został zapytany, czy Zbigniew Ziobro ma pełną wiedzę o tym, co mówi i czy jego stanowisko w tej sprawie jest takie same. Dla przypomnienia pod nieobecność lidera Suwerennej Polski pracami partii kieruje prezydium pod przewodnictwem właśnie Jakiego.

Mateusz Morawiecki krytykowany. Patryk Jaki konsultuje się ze Zbigniewem Ziobrą?

– Oczywiście w tej chwili jest wyłączony z pracy, bo jest po ciężkiej operacji, a my się z nim siłą rzeczy nie konsultujemy, bo chcemy żeby wyzdrowiał. Natomiast przecież to, co ja powiedziałem, to jest coś, co my mówimy od dawna. Przecież tam nie było nic nowego. W związku tym to jest powód, dla którego Suwerenna Polska istnieje. Jesteśmy częścią Zjednoczonej Prawicy, jesteśmy przeciwko Tuskowi – odpowiedział polityk partii Ziobry.

– Nie zgadzamy się na Zielony Ład. Uważamy, że to był błąd, uważamy, że to pozwoliło na powrót do władzy Tuskowi i że trzeba z tego wyciągać wnioski – kontynuował Jaki. Europoseł przekonywał, że „to nie on, tylko koledzy od Morawieckiego rozpętują tę wojnę”. Jaki zasugerował, że to może być związane z plotkami dotyczącymi założenia przez byłego premiera nowej partii. Polityk Suwerennej Polski podkreślił, że jego krytyka Morawieckiego dotyczy tego, co „zrobił w Unii Europejskiej”.

Lider Suwerennej Polski przechodzi długą i ciężką rehabilitację po niezwykle skomplikowanej operacji

Na zakończenie rozmowy Jaki został zapytany, czy wie, kiedy Ziobro może wrócić do działalności politycznej. – Nie wiem i obawiam się, że Zbigniew Ziobro też jeszcze w tej chwili tego nie wie, dlatego że przechodzi długą i ciężką rehabilitację po niezwykle skomplikowanej operacji – zakończył Jaki.

