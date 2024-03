Poseł PiS nie wytrzymał na mównicy sejmowej. „Cicho tam bądź, Nitras”

Po jednej z przerw obradach posłowie zebrali się, aby głosować nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Zanim do tego doszło, marszałek Sejmu Szymon Hołownia pozwolił na wnioski formalne. Na mównicę wyszedł Jarosław Sachajko z Kukiz’15, który domagał się przerwy w obradach i ujawnienia od premiera Donalda Tuska, jaką licencję na Pegasusa zakupiła Polska oraz kto był podsłuchiwany i czy było to zgodnie z prawem.

Z wnioskiem przeciwnym wyszedł Jacek Ozdoba z PiS. M.in. nazwał Hołownię „marszałkiem rotacyjnym”, a swój czas wykorzystał do zaatakowania rządu za brak obiecanych z kampanii 100 konkretów przez 100 dni funkcjonowania gabinetu. Następnie poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do informacji, że rząd chce wypuścić z więzień 20 tys. osadzonych. – W ramach czego? Docenienia, że na was zagłosowali? – zastanawiał się Ozdoba.

Jacek Ozdoba naruszył powagę Sejmu. Uciszył Sławomira Nitrasa i obraził Witolda Zembaczyńskiego

Słychać było, że jeden z posłów żywiołowo zaczął komentować słowa byłego ministra. – Cicho, Nitras, siadaj, bo przedawkowałeś politykę już dawno. Tak samo cieszę się, że naleśnik cicho siedzi, a ty tam King-Kong też cicho siedź tam – powiedział Ozdoba. Marszałek Sejmu przywołał polityka PiS do porządku, ale ten rzucił, aby rząd się więcej nie kompromitował i zszedł z mównicy.

– Panie ministrze dwutygodniowy, pan poczeka jeszcze – zaczął Hołownia. Następie stwierdził, że Ozdoba swoim zachowaniem naruszył powagę Sejmu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wrócił na mównicę, ale marszałek podkreślił, że nie udzielił mu głosu. Następnie Hołownia przeszedł do przegłosowania wniosku formalnego Sachajki, który ostatecznie nie uzyskał akceptacji posłów.

