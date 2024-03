Przesunięcia na listach PiS do Europarlamentu. Patryk Jaki ma startować ze Śląska

Jak ustalił „Wprost”, kierownictwo PiS zdecydowało o kształcie list w wyborach europejskich. Dojdzie na nich do kilku przesunięć. Te dotkną między innymi Patryka Jakiego, który pięć lat temu startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z trzeciego miejsca w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Uzyskał w nich prawie 260 tys. głosów. To najlepszy wynik z nie pierwszego miejsca w historii III RP. Na liście wyprzedziła go tylko Beata Szydło, która osiągnęła najwyższy wynik w skali kraju – 525 811 głosów.

Jak dowiedział się „Wprost”, Patryk Jaki, decyzją Jarosława Kaczyńskiego, w nadchodzących wyborach europejskich ma startować ze Śląska.

Nie wiadomo, czy przesunięcie europosła do innego okręgu ma związek z ostatnią napiętą sytuacją pomiędzy PiS i Suwerenną Polską.

Sam zainteresowany nie chciał odpowiedzieć na pytanie o te roszady na listach.