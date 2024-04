4-latek z urazem głowy. Dziecko trafiło do szpitala śmigłowcem LPR

We wtorek 2 kwietnia ok. godz. 15:00 do policji wpłynęło zgłoszenie w sprawie wypadku, do którego doszło na al. Krakowskiej w miejscowości Janki (województwo mazowieckie). – Ze wstępnych ustaleń wynika, że zderzyły się dwa pojazdy – bus ford i samochód osobowy volkswagen. Volkswagen wjechał w barierki po drugiej stronie jezdni i wpadł do rowu – przekazał w rozmowie z Interią sierż. szt. Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.

4-latek z urazem głowy. Dziecko trafiło do szpitala

W wyniku zdarzenia ranny został 4-letni chłopiec, który w chwili zdarzenia znajdował się w volkswagenie. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopiec ma uraz głowy i znajduje się w jednej z warszawskich placówek. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl, dziecko miało podróżować bez fotelika. Obaj kierujący w chwili zdarzenia byli trzeźwi.

Kilka dni temu doszło do tragicznych w skutkach wypadków z udziałem dzieci. 2-letni chłopiec został potrącony na parkingu przed jednym z supermarketów w Inowrocławiu. – W zdarzeniu brało udział dwuletnie dziecko – chłopczyk oraz samochód osobowy kierowany przez 62-letnią kobietę. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosło dziecko – poinformował sierż. szt. Emil Gawroński z policji w Inowrocławiu. Śledztwo w sprawie śmierci 2-latka zostanie wszczęte przez miejscową prokuraturę rejonową.

Dziecko wypadło przez okno. Prokuratura bada sprawę

Kilka godzin później z czwartego piętra bloku przy ul. Płockiej w Warszawie wypadło 15-miesięczne dziecko. Zostało przetransportowane do szpitala, ale jego życia również nie udało się uratować. Okoliczności sprawy będą wyjaśniane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

