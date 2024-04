Święto Konstytucji 3 maja. Czy to dzień wolny od pracy?

3 maja to w Polsce dzień wyjątkowy, święto obchodzone na pamiątkę ustanowienia Konstytucji 3 maja. Dla większości Polaków to dzień wolny, część długiego weekendu majowego. Czy tego dnia idziemy do pracy?

3 maja – co to za święto?

Narodowe Święto Konstytucji 3 maja to dzień upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Była to druga na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) i pierwsza w Europie nowoczesna, spisana ustawa zasadnicza. Konstytucja 3 maja była wyrazem dążeń do reform w ówczesnej Rzeczypospolitej, mających na celu wzmocnienie państwa i zapewnienie równości obywatelom. Dziś 3 maja jest świętem narodowym, upamiętniającym wartości demokratyczne i walkę o niepodległość.

Historia uchwalenia Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja przede wszystkim wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dokument ograniczył przywileje szlachty zagrodowej, a potwierdził przywileje mieszkańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku. Mieszczanie zyskali prawo do posiadania majątków ziemskich, zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej.

Konstytucja zniosła liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany, a także wolną elekcję, którą zastąpiła monarchia dziedziczna. W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć, powołana została Rzeczpospolita Polska.

Czy 3 maja idziemy do pracy?

3 maja to dzień ustawowo wolny od pracy. Wszystkie zakłady pracy, firmy, szkoły, przedszkola, instytucje publiczne nie pracują. To oznacza, że każdy pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę ma tego dnia wolne. W tym roku 3 maja przypada szczególnie korzystnie – w piątek. Nie musimy zatem brać urlopu wypoczynkowego, by cieszyć się dłuższym weekendem.

Czy 3 maja zrobimy zakupy?

3 maja sklepy i lokale usługowe są zamknięte. Otwarte mogą być jedynie niewielkie sklepiki, których właściciel samodzielnie stanie za ladą sklepu. Jeśli będziemy musieli uzupełnić lodówkę czy pojechać do apteki, szukajmy punktów czynnych w dni świąteczne.

Podstawowe produkty spożywcze kupimy m.in. na stacjach benzynowych czy sklepach, które traktowane są jako placówki pocztowe i w dni świąteczne przyjmują klientów (np. Żabka czy Carrefor Express). Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy 3 maja najbliższe sklepy w okolicy będą czynne.

