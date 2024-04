Milionerka z PiS zwolniona z urzędu pracy. Przez 20 lat przebywała na bezpłatnym urlopie

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA miesiąc temu odwołała prezes spółki i członków zarządu. Wśród nich znalazła się Małgorzata Sadurska – była posłanka Prawa i Sprawiedliwości oraz była szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Lublin. Małgorzata Sadurska zwolniona z urzędu

Z ustaleń Onetu wynika, że kilka dni później do dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wpłynęło pismo od polityk. Miała zadeklarować w nim gotowość do powrotu do placówki, w której zatrudniona była od ponad 20 lat. Od 2002 roku przebywała jednak na bezpłatnym urlopie, ponieważ wykonywała w tym czasie mandat posła i pełniła inne funkcje publiczne.

Sadurska miała zawnioskować także o przedłużenie przerwy w wykonywaniu pracy. Urząd wyraził zgodę na udzielenie bezpłatnego urlopu do 6 marca tego roku i zapowiedział, że z tym dniem jej umowa o pracę zostanie rozwiązana. O decyzji placówki Onet poinformował dr Michał Wójcik, kierownik Referatu Promocji Usług i Analiz w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Milionerka z PiS odwołana z PZU i Banku Pekao

Była posłanka PiS musiała pożegnać się również z radą nadzorczą Banku Pekao, której nowy skład powołano w zeszłym tygodniu. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie doszło co prawda do głosowania nad odwołaniem poprzednich członków, ale ich kadencja wygasła po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Była kierowniczka działu prawnego w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie została okrzyknięta przez media „milionerką z PiS”. Z ustaleń Onetu wynika, że w ubiegłym roku jej wynagrodzenie w PZU przekroczyło zarobki jej ówczesnej szefowej i wyniosło 2,5 mln zł. Treść sprawozdań finansowych wskazuje, że przez ostatnie sześć lat otrzymała od spółki w sumie 11,8 mln zł.

