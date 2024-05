„Wielki kraj, Polska”. Von der Leyen złożyła obietnicę w Katowicach

W przededniu europejskich wyborów szefowa KE odwiedziła Polskę, by wziąć udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Ursula von der Leyen powiedziała, że 9 czerwca będziemy świętować 35 lat od wyborów czerwca 1989 roku.

– Był to dzień, gdy ludzie wielkiego narodu, mogli wziąć przeznaczenie w swoje ręce. Oznaczały wybory wolnej, demokratycznej, zjednoczonej Polski. 20 lat temu ten wielki kraj, Polska, dołączyła do Unii Europejskiej i uczyniła Unię silniejszą, bardziej kompletną. To pragnienie kształtowania przyszłości tkwi głęboko w obywatelach tego narodu – mówiła.

Pogratulowała premierowi https://www.wprost.pl/kraj/11677897/tusk-zwrocil-sie-do-prezydenta-powiedzial-czym-rozni-sie-donbas-od-slaska.htmlDonaldowi Tuskowi silnego przywództwa. Zaznaczyła, że budowanie mocnego centrum w polityce pozwala walczyć ze skrajnościami, a Polska może stanąć na czele walki o demokrację i dobrobyt.

Ważna zapowiedź von der Leyen. Nowe stanowisko poświęcone obronności

Następnie przeszła do kwestii wojny w Ukrainie i bezpieczeństwa Europy. Przypomniała, że od początku rosyjskiej agresji była za ukraińską granicą wiele razy i widziała „śmierć, zniszczenie, głębię zła”. Z tego względu zapowiedziała kilka projektów dotyczących obronności w razie ponownego objęcia funkcji szefowej KE.

– Pragnę w ramach mojego kolejnego mandatu mianować komisarza ds. obronności, który będzie wspierał najnowocześniejszy przemysł obronny (...) – mówiła. Komisarz ma ocenić, ile i jak Europa ma inwestować w tę kwestię.

– Podstawowe zadania i tak zostaną w gestii państw członkowskich. Chodzi zarówno o doktrynę, wdrażanie, mobilizację i szkolenia – zaznaczyła von der Leyen.

„Cieszę się, że nasza propozycja powołania komisarza europejskiego ds. obrony znalazła uznanie w obliczu rosnących zagrożeń militarnych. Unia Europejska musi być gotowa do skutecznego działania. Europa jest niezbędna dla siły NATO. Dziękuję za tę deklarację” – napisał na X szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

