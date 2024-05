Rekonstrukcja rządu. Jest data uroczystości u prezydenta

W piątek 10 maja odbędzie się zapowiadana przez Donalda Tuska rekonstrukcja rządu. Ze stanowiskami pożegna się czterech ministrów, którzy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o ministra aktywów państwowych Borysa Budkę, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego oraz ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana. Bartłomiej Sienkiewicz już kilka tygodni temu złożył na ręce Donalda Tuska rezygnację z funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Rekonstrukcja rządu. Nowy komunikat z otoczenia prezydenta

Aby proponowane przez premiera zmiany stały się faktem, muszą zostać wypełnione wszystkie etapy określonej procedury. Głos w sprawie zabrał prezydencki minister.

– Do tej pory informacja o potrzebie dokonania rekonstrukcji była tylko informacją medialną. Myślę, że dzisiaj Kancelaria Premiera będzie już w kontakcie z Kancelarią Prezydenta i wnioski trafią do kancelarii i rozpocznie się wymagana przepisami procedura. Przypomnę, że to od wniosku premiera rozpoczyna się procedura, której kolejnym etapem jest przygotowanie postanowienia prezydenta – powiedział Wojciech Kolarski na konferencji prasowej. – Poniedziałek 13 maja, godz. 10:30. Prezydent Andrzej Duda zaprasza premiera wraz z ministrami na uroczystość, podczas której dokona zmian w składzie Rady Ministrów – podsumował.

Jak Polacy oceniają rząd Tuska? Ten sondaż daje do myślenia

W najnowszym sondażu, który przeprowadził CBOS, respondentów zapytano, w jaki sposób oceniają rząd Donalda Tuska. 35 proc. zadeklarowało, że należy do grupy zwolenników gabinetu premiera, a 37 proc. ma przeciwne zdanie w tej sprawie. 25 proc. respondentów zadeklarowało, że ma stosunek obojętny.

