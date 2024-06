Słynny amerykański reżyser dostał polskie obywatelstwo. „To było pragnienie rodziców”

– Tak, mogę tylko potwierdzić, że pan Darren Aronofsky miesiąc temu został już oficjalnie obywatelem Polski – mówi w rozmowie z „Wprost” mec. Marcin Mamiński, który pomagał amerykańskiemu reżyserowi w uzyskiwaniu polskiego obywatelstwa.

Babcia Aronofosky'ego z polskimi korzeniami

Procedura jest dość długa. Oficjalny czas oczekiwania trwa zwykle 4-5 lat. Jednak w przypadku Aronofsky'ego pomogli jego polscy przodkowie. Babka Darrena była Polką. Wyemigrowała z częścią rodziny do Stanów Zjednoczonych. – Pragnieniem rodziców Aronofsky'ego było, żeby kiedyś został Polakiem – mówi mec. Mamiński.

Przy okazji polskie obywatelstwo uzyskała również siostra Darrena, Patti, absolwentka szkoły baletowej, która grała w filmach brata.

Kim jest Darren Aronofsky

Urodził się 12 lutego 1969 w Nowym Jorku. Jego rodzice: Abraham i Charlotte Aronofsky byli nauczycielami. Wychowywali syna w tradycji żydowskiej, chociaż sam przyznał w jednym z wywiadów, że do synagogi chodzili dość rzadko. Rodzice często zabierali za to dzieci na Broadway.

W latach młodości Aronofsky chciał zostać biologiem. Fascynowały go zwierzęta. Jeszcze przed osiemnastymi urodzinami wyjechał w podróż po Europie i Bliskim Wschodzie. Już jako 18-latek zaczął studia na Harvardzie. Wybrał film i antropologię. To na uczelni poznał środowisko artystyczne, które ostatecznie wciągnęło go w branżę. Jego pełnometrażowym debiutem było „Pi” z premierą w 1998 roku. Film kosztował zaledwie 60 tys. dolarów, a okazał się kinowym hitem, który w ciągu roku zarobił ponad 3 miliony dolarów. W 2000 roku ukazał się jego „Requiem dla snu”. 6 lat później „Źródło” z Hugh Jackmanem i Rachel Weisz w rolach głównych.

Oscary i polski ślad

Najwięcej nominacji do Oscara przyniósł mu „Czarny łabędź”. Jedyną statuetkę ostatecznie zgarnęła Natalie Portman w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa.

Dwa Oscary przyniosła mu również jego ostatnia produkcja. Dramat „Wieloryb” opowiadający historię zmagającego się ze skrajną otyłością ojca, który chce odbudować swoje relacje z córką. Oscara za pierwszoplanową rolę męską otrzymał Brendan Fraser. Druga statuetka przypadła filmowi w kategorii najlepsza charakteryzacja.

– Po uzyskaniu polskiego obywatelstwa Aronofsky będzie częściej pojawiał się w Polsce – mówi mec. Marcin Mamiński. Do tej pory amerykański reżyser od czasu do czasu pojawiał się nad Wisłą. Lata temu kręcił pod Wrocławiem reklamę wódki Belvedere. Był również częstym gościem polskiego festiwalu filmowego Camerimage.

