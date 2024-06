Kwaśniewski i Tusk mają powody do radości. Jeden sondaż, dwóch zwycięzców

W najnowszym sondażu, który został przeprowadzony przez UCE Research dla Onetu, zapytano ankietowanych, kto był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Niekwestionowanym liderem w tym zestawieniu jest Aleksander Kwaśniewski, którego wskazało 34,5 proc. badanych. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Lech Kaczyński (15,1 proc.) oraz Andrzej Duda (14,7 proc.).

Wyniki poniżej 10 proc. zdobyli: Lech Wałęsa (9 proc.), Bronisław Komorowski (5 proc.) oraz Wojciech Jaruzelski (1,8 proc.). Ok. 20 proc. ankietowanych nie umiało wskazać polityka, który zasługuje na to miano.

Najlepszy premier 35-lecia? Mazowiecki rozdzielił Tuska i Morawieckiego

Podobne pytanie zadano w odniesieniu do premiera. Na czele stawki, wśród szefów rządów Polski po 1989 roku, znaleźli się Donald Tusk (19,2 proc.), Tadeusz Mazowiecki (12,6 proc.) oraz Mateusz Morawiecki (12,3 proc.).

W dalszej części stawki uplasowali się: Leszek Miller (9,2 proc.), Jan Olszewski (7 proc.), Jarosław Kaczyński (4,8 proc.), Włodzimierz Cimoszewicz (4,2 proc.), Beata Szydło (3,6 proc.) i Marek Belka (3,3 proc.). Pozostali premierzy uzyskali łącznie 11,7 proc. wskazań, a 27,2 proc. respondentów nie umiało wskazać najlepszego szefa rządu ostatnich 35 lat.

W sondażu Polacy wybrali również wydarzenie, które – na przestrzeni ponad trzech dekad – uznają za najważniejsze. 29,4 proc. badanych uważa, że to wejście Polski do Unii Europejskiej, 20,4 proc. – dołączenie do NATO, a 15,3 proc. – upadek komunizmu w Polsce. 6,3 proc. respondentów w tych kategoriach patrzy na śmierć Jana Pawła II, a 4 proc. na katastrofę smoleńską.

Sondaż został przeprowadzony przez UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 30 maja-2 czerwca na reprezentatywnej grupie 1010 respondentów metodą ankiet internetowych.

