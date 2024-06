Mocne słowa Morawieckiego. „Prokurator Bodnar ma krew na rękach”

Mateusz Morawiecki ocenił, że to, co wydarzyło się na przełomie marca i kwietnia na polskiej granicy, można „nazwać hańbą, skandalem i działaniem przeciw polskiej racji stanu”. Ocenił, że Donald Tusk i cały jego rząd powinni ponieść za to najwyższą odpowiedzialność.

Podczas czwartkowej wizyty w przygranicznej miejscowości Dubicze Cerkiewne zwrócił się do żołnierzy, którzy bronią polskiej granicy. Odniósł się do śmierci jednego z wojskowych, który zginął dźgnięty nożem przez cudzoziemca przy barierze. – Jak jest przyczyna, to jest też i skutek. (...) Ktoś wcześniej postąpił w tak haniebny sposób, że ci żołnierze zostali zakuci w kajdanki. Jeżeli ci żołnierze boją się bronić siebie i granicy przed atakiem nielegalnych migrantów, a tak naprawę przed atakiem Łukaszenki i Putina, to będzie dochodzić do takich sytuacji – mówił polityk PiS.

Morawiecki chce dymisji Tuska. Stwierdził, że Bodnar ma „krew na rękach”

– Rządzący przez ponad 2 miesiące ukrywali informacje o aresztowaniu żołnierzy. Sprawa jest prosta. Do tego haniebnego czynu doszło pod koniec marca, a to oznacza, że bali się, że to wpłynie na wybory. Chcieli ukryć tę sytuację przed wyborami do PE. To pokazuje, że obecnie rządzący grają w kremlowskiej orkiestrze. To wszystko z czym mamy do czynienia powoduje, że żołnierze będą obawiali się o podjęcie skutecznych działań obronnych – kontynuował Mateusz Morawiecki.

– Dziękuję wam w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu wszystkich Polaków za waszą odważną postawę, za to, że nie wahacie się bronić nas, naszych granic, wbrew temu, co robią obecnie rządzący. A co oni robią? Powołują, to prokurator Bodnar, który ma krew na rękach w tym, co się stało, powołuje zespół do wyłapywania takich zachowań żołnierzy, które mogą doprowadzić żołnierzy do aresztu – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Były premier ocenił, że „Tusk lansował się na granicy”, a w tym samym czasie żołnierze w kajdankach byli doprowadzani do aresztu. – To jest ta ich „Tarcza Wschód”? To nie tylko blamaż, kompromitacja. To hańba rządu Donalda Tuska – podsumował.

