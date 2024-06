Tusk uderzył w opozycję. „Liczą na krótką pamięć i bezkarność. Bezwstydni”

„Śmierć, migranci, wojna, pandemia – wszędzie szukali »politycznego złota«, zysku osobistego i partyjnego. PiS, prezydent, Morawiecki, Ziobro. I nadal próbują tego samego. Liczą na krótką pamięć i bezkarność. Bezwstydni. Pokażcie w niedzielę jeszcze raz, że macie ich dosyć” – napisał Donald Tusk, nawiązując w jednoznaczny sposób do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Już za dwa dni Polacy pójdą do urn, aby wybrać 53 przedstawicieli, którzy zasiądą w ławach PE.

Bochenek z kontrą po słowach premiera. „Tuskowe lekarstwo: hejt i agresja”

Do wpisu premiera w błyskawiczny sposób odniósł się Rafał Bochenek. „Gdy brakuje argumentów, a PRAWDA jest niewygodna... tuskowe lekarstwo: hejt i agresja” – napisał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Słów szefa polskiego rządu nie pozostawił bez komentarza również Jacek Sasin. „Panie Donaldzie, można chcieć inaczej, ale Polacy mają doskonałą pamięć. Pamiętamy wasze wyzwiska pod adresem żołnierzy, pamiętamy wasze plany przyjmowania nieograniczonej liczby nielegalnych imigrantów, pamiętamy obietnice paliwa po 5,19 zł. Nie wspomnę o 100 konkretach, bo znaków nie starczy. Skorzystaj z okazji i zamilcz!” – napisał.

Andrzej Duda „wywołał” Donalda Tuska. Chodzi o sprawę prokuratora Janeczka

Kilka godzin wcześniej Andrzej Duda w czasie oświadczenia ws. wniosku o odwołanie prokuratora Tomasza Janeczka wspomniał o Donaldzie Tusku. – Na jakiej zasadzie i za co premier, razem z ministrem sprawiedliwości, chcą odwołać ze stanowiska zastępcę prokuratora generalnego Janeczka? – zapytała głowa państwa. – Nie robi to żadnego innego wrażenia, jak na siłę szukanie – teraz, w ostatnich godzinach kampanii wyborczej – kozła ofiarnego całej tej sprawy – ocenił Andrzej Duda.

Prezydent poinformował również, że na poniedziałek zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wydarzenie będzie poświęcone ostatnim wydarzeniom na granicy z Białorusią.

