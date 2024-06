Już nie Adam Gomoła. W Sejmie zasiądzie najmłodsza posłanka

W wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego 26 obecnych posłów zwolni mandat w Sejmie RP i uda się do Brukseli. Ich miejsce zajmą politycy z kolejnymi najwyższymi wynikami na listach komitetów w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Pełną listę nowych posłów (w kolejności alfabetycznej) zamieścił analityk Radek Karbowski. Będą to:

- Lidia Czechak (PiS)

- Barbara Grygorcewicz (PO)

- Bożenna Hołownia (bezpartyjna, poparcie PL2050)

- Urszula Koszutska (PO)

– Aleksandra Kot (Nowoczesna)

– Piotr Kowal (Nowa Lewica)

- Michał Kowalski (PiS)

– Maria Koźlakiewicz (PO)

-Jarosław Krajewski (PiS)

- Katarzyna Królak (Nowoczesna)

- Wioletta Kulpa (PiS)

- Bożena Lisowska (PO)

- Grzegorz Macko (PiS)

- Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna)

- Krzysztof Mieszkowski (Nowoczesna)

- Anna Paluch (PiS)

- Krzysztof Piątkowski (PO)

- Michał Połuboczek (Nowa Nadzieja)

- Mariusz Popielarz (PO)

- Magdalena Roguska (PO)

- Rafał Romanowski (PiS)

- Henryk Smolarz (PSL)

- Marta Stożek (Lewica Razem)

- Krzysztof Szymański (Ruch Narodowy)

- Włodzimierz Tomaszewski (PiS)

- Maciej Tomczykiewicz (PO)

Do Sejmu dostanie się m.in. 24-letnia krakowska radna Aleksandra Kot, która zastąpi Jagnę Marczułajtis-Walczak.

W rozmowie z Interią Kot powiedziała, że spodziewała się takiego obrotu spraw, ale musi minąć jeszcze trochę czasu, aby to do niej dotarło. W wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego mandaty zdobyli Bartłomiej Sienkiewicz i Jagna Marczułajtis-Walczak. Ich miejsce zajmą Jerzy Meysztowicz i Aleksandra Kot.

Zadeklarowała, że chce dalej pracować dla Krakowa i regionu. – Oprócz tego chcę się skupić na pracy na rzecz kobiet i społeczności LGBT. To są te rzeczy, które są dla mnie bliskie. Jako przedstawicielka młodego pokolenia chcę się skupić także na problemach młodzieży czy studentów, z którymi musimy się mierzyć. Wiele młodych osób głosowało na mnie w wyborach do Sejmu, chcąc mieć w parlamencie swojego przedstawiciela. Teraz chcę pokazać, że nie były to głosy zmarnowane – zapewniła.

Tym samym najmłodszym posłem nie będzie już 25-letni poseł niezrzeszony Adam Gomoła, który w marcu został wykluczony z Polski 2050. Powodem było ujawnienie stenogramu, z którego wynikało, że Gomoła nakłaniał jednego z polityków do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego.

