Zaskakująca nowa rola gen. Szymczyka. Były szef policji dołączył do klubu Ekstraklasy

Jarosław Szymczyk był komendantem głównym policji w latach 2016-2023, co czyni go osobą najdłużej pełniącą tę funkcję w historii. Zrezygnował ze służby na początku grudnia ubiegłego roku, po utracie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. W piśmie pożegnalnym zwrócił się do funkcjonariuszy i innych ówczesnych współpracowników.

„Sprawowanie odpowiedzialnej, a zarazem dającej satysfakcję funkcji Komendanta Głównego Policji, zawsze była dla mnie wielkim honorem. To dzięki Waszej służbie i pracy, Drogie Koleżanki i Koledzy, Polska jest krajem bezpiecznym, a Policja cieszy się zaufaniem obywateli” – pisał były szef policji.

O byłym komendancie głównym policji głośno zrobiło się w grudniu 2022 roku po tym, kiedy w jego gabinecie doszło do eksplozji granatnika otrzymanego podczas wizyty w Ukrainie. Wskutek tego zdarzenia stołeczna komenda uległa poważnym zniszczeniom, a gen. Szymczyk został ranny.

Były szef policji wchodzi do futbolu

Po ponad półrocznej przerwie Jarosław Szymczyk przypomniał o sobie opinii publicznej. W poniedziałek 10 czerwca został członkiem rady nadzorczej Piasta Gliwice. Do tej roli wskazał go mniejszościowy akcjonariusz klubu i dotychczasowy członek rady Zbigniew Kałuża, który jest również prezesem firmy KAR-TEL, sponsora strategicznego klubu.

Poza powołaniem Jarosława Szymczyka, w radzie nadzorczej klubu z Gliwic doszło do kilku innych zmian. Z nadania Miasta Gliwice, które jest większościowym udziałowcem Piasta i posiada w nim 66 proc. udziałów, w radzie nadzorczej znaleźli się Agnieszka Dylewska, Agnieszka Leszczyńska i Marcin Szeliga. Ze swoimi posadami pożegnali się z kolei dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej Grzegorz Jaworski i członkowie: Zbigniew Kałuża oraz Krystian Tomala.

