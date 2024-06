Dobre wieści z Sosnowca. „Nowy ordynariusz wziął się do roboty”

Ostatnio niewiele było okazji, żeby chwalić Kościół w Polsce. Teraz jest taka okazja. Biskup Artur Ważny wziął się do roboty w diecezji sosnowieckiej, i jak dowiedział się Onet, podjął fundamentalne decyzje o powołaniu dwóch komisji, które mają zbadać sytuację w Kościele. Pierwsza z nich ma zbadać wszystkie afery, które wydarzyły się za czasów rządów biskupa Grzegorza Kaszaka; a druga przeprowadzić audyt funkcjonowania diecezji od początku jej istnienia.

I nie chodzi tylko o skandale seksualne (rozwiązane seminarium, jego rektor odwiedzający dark roomy w klubach gejowskich, zabójstwo diakona dokonane przez księdza i samobójstwo zabójcy, orgia gejowska w jednej z plebanii i wreszcie śmierć młodego człowieka na plebanii), ale także o kwestie finansowe, zarządcze i inne. Jednym słowem pełny audyt konieczny, by zarządzać tak trudną i straumatyzowaną diecezją jak ta w Sosnowcu.

Komisji ma przewodzić, i to jest kolejna dobra decyzja, emerytowany prokurator w stanie spoczynku, którego nazwisko biskup ogłosi jeszcze przed swoim ingresem. I to właśnie on ma niezależnie dobierać sobie współpracowników.