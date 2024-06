Polska poderwała myśliwce. Powodem działalność Rosjan

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w porannym komunikacie, że w południowo-wschodnim regionie kraju może wystąpić zwiększony poziom hałasu w związku z operacjami polskich i sojuszniczych statków powietrznych w naszej przestrzeni powietrznej.

Powodem tych działań jest wzmożona aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która przeprowadza ataki za pomocą rakiet manewrujących oraz dronów typu SHAHED na obiekty, między innymi, na zachodniej Ukrainie. Poprzednia wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa z atakami na zachodnią Ukrainę miała miejsce w nocy z 6 na 7 czerwca bieżącego roku.

Polska reaguje na sytuację w Ukrainie. Poderwano myśliwce

Zapewniono, że podjęto wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, a Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację.

Chwilę przed godz. 7 zaktualizowano komunikat. Wynika z niego, że ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia uderzeniami rakietowymi rosyjskiego lotnictwa na obszary graniczące z polskim terytorium, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

„Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” – wskazano.

KMVA (Administracja Wojskowa Miasta Kijowa) przekazała w środę nad ranem Federacja Rosyjska przeprowadziła kolejny atak rakietowy na stolicę Ukrainy. „Wróg wystrzelił rakiety manewrujące Kh-101/Kh-555/Kh-55 z bombowców strategicznych Tu-95MS. Rakiety te w kilku falach wleciały do Kijowa od południa. Niemal w tym samym czasie co rakiety, drony uderzeniowe wroga zbliżały się do stolicy z tego samego południowego kierunku. Według wstępnych danych, Rosja ostrzeliwała także stolicę pociskami balistycznymi” – podano.

