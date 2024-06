Biskupi o pracach nad zmianą prawa aborcyjnego. „Szczególna odpowiedzialność”

Konferencja Episkopatu Polski skierowała do wiernych list w sprawie ochrony życia. To odpowiedź biskupów na prowadzone w Sejmie prace nad projektami poselskimi dotyczącymi zmian w prawie aborcyjnym.

Biskupi napisali list w sprawie ochrony życia

„Obecnie jesteśmy świadkami narastającej presji zmiany prawnej ochrony ludzkiego życia w kierunku legalizacji zabijania dziecka w łonie matki. Jest to bardzo niepokojące i niezwykle groźne, dla bezpieczeństwa publicznego” – oceniono nastroje społeczne i polityczne, podkreślając, że „nikt, w imię osobistej wolności, nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka”.

Biskupi zapewnili, że kochająca się rodzina, oparta na trwałym małżeństwie rodziców, jest kluczowym elementem w kontekście ochrony poczynającego się życia. „Tymczasem zabójstwo dziecka poczętego powoduje poważne cierpienie psychofizyczne i duchowe, prowadząc często do rozbicia rodziny” – stwierdzili w liście, który zostanie odczytany w trakcie niedzielnych mszy świętych.

KEP reaguje na prace nad prawem aborcyjnym

W piśmie doceniono miłość i zaangażowanie matek. Zwrócono się również do ojców. „Nie wolno wam dystansować się od zaangażowania w prawną ochronę ludzkiego życia” – podkreślono. Zapewniono, że Kościół i powiązane z nim instytucje będą wspierać wszystkich, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy lub znaleźli się w bardzo trudnych sytuacjach.

„Troska o życie wyraża się także przez to, że nie wolno zmuszać lekarzy, personelu medycznego i farmaceutów do angażowania się w proceder zabijania dzieci w okresie prenatalnym czy też osób starych i chorych. Takie działania łamią podstawowe prawo do zachowania klauzuli sumienia” – dodali biskupi, przypominając o szczególnej odpowiedzialności, jaka spoczywa w tej kwestii „na tych, którym na mocy mandatu społecznego została powierzona troska o dobro wspólne”.

