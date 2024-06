Rewolucja w polskiej ambasadzie. Magierowski odchodzi ze stanowiska

Spore zmiany szykują się w polskiej ambasadzie w Stanach Zjednoczonych. Ze stanowiska ambasadora ma odejść Marek Magierowski. Do zmian – jak ustalił korespondent Polskiego Radia – ma dojść w połowie lipca, a więc już po szczycie NATO w Waszyngtonie. MSZ na razie nie odniosło się do tych doniesień. Jak podkreślił dziennikarz mediów publicznych, resort nie chce odnosić się do decyzji kadrowych przed ich oficjalnym ogłoszeniem.

Marcin Mastalerek ostro o odwołaniu Marka Magierowskiego

Zmiany w polskiej placówce dyplomatycznej skomentował natomiast Marcin Mastalerek. Współpracownik prezydenta ocenił decyzję o odwołaniu ambasadora jako nieodpowiedzialną. – Ambasadorowie są akredytowani według Konwencji Wiedeńskiej przy głowach państw, a premier Donald Tusk – nie wygrywając wyborów prezydenckich – chciałaby mieć kompetencje prezydenta. To nie jest ambasador Platformy Obywatelskiej, ani rządu, to jest ambasador Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział.

Według Marcina Mastalerka „Marek Magierowski był bardzo dobrym ambasadorem Polski”. – Proszę mi znaleźć polityka w Polsce, który miał konkretne zarzuty do ambasadora Magierowskiego. Radosław Sikorski odwołuje nielubianych przez siebie ambasadorów zamiast powoływać nowych na wakaty. Wcześniej nie było o tym mowy. Prezydent mówił wielokrotnie, także podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego do polityków wszystkich opcji, że potrzebna jest odpowiedzialność i współpraca – stwierdził.

Marek Magierowski – kim jest?

Marek Magierowski stał na czele polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych od 2021 roku. Wcześniej kierował placami placówki dyplomatycznej w Izraelu. Wcześniej – w latach 2015-2018 współpracował z Kancelarią Prezydenta Andrzeja Dudy oraz resortem spraw zagranicznych.

Czytaj też:

Ziobro porównał Bodnara do Bieruta. „Komuna wróciła w nowej, agresywnej odsłonie”Czytaj też:

Brudziński nie przebierał w słowach po zarzutach Nitrasa. „Łżesz jak bura...”