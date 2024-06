Abp Jędraszewski przejmie kontrolę nad majątkiem wartym kilkaset mln zł? Duchowni oburzeni

Jeszcze w tym roku abp Marek Jędraszewski ma przejść na emeryturę biskupią. Prawo kanoniczne nakazuje by stało się to w dniu 75. urodzin hierarchy, które przypadają 24 lipca.

„Gazeta Wyborcza” informuje, że hierarcha ma w planach przejęcie cennego majątku Kapituły Katedralnej w Krakowie. Chodzi o kilkanaście kamienic i innych cennych nieruchomości w zabytkowej części Krakowa.

Abp Jędraszewski przejmie kontrolę nad cennym majątkiem?

Duchowny wcześniej otworzył już inne fronty sporu. Kuria wbrew woli rady parafialnej postanowiła przejąć kontrolę m.in. nad jedną z najbogatszych parafii w Polsce, czyli mariacką. Czerpie ona przychody z biletów za zwiedzanie bazyliki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, a także z nieruchomości, które do niej należą — między innymi kamienic w zabytkowym centrum i hotel. Na to, że parafia stała się „przedsiębiorstwem” zwracał uwagę m.in. nieżyjący już ks. Isakowicz-Zaleski.

– Ekipa naszego biskupa chce położyć rękę na dochodach tej parafii. Już wcześniej były sygnały, że kuria zamierza drenować parafie. Właśnie temu ma służyć dziesięcina, jaką płacimy od przychodów — powiedział „Wyborczej” ksiądz z 12-letnim stażem.

Kolejny konflikt dotyczy Kapituły Katedralnej. Chodzi o kilkanaście kamienic. Przy prowadzącej na Wawel ulicy Kanonicznej znajduje się 25 zabytkowych budowli. Aż dziewięć z nich należy do Kapituły. Inne znajdują się przy ul. Grodzkiej, Batorego i Poselskiej. Kapituła nie ujawniła, jakim dysponuje majątkiem, ale według „GW” może chodzić o nawet kilkaset milionów zł.

– To zawsze był majątek, którym dysponowali kanonicy. Służył dobroczynności, innym organizacjom kościelnym, ludziom potrzebującym. Wygląda na to, że abp Jędraszewski i jego ekipa widzą to inaczej — powiedział informator „GW”.

Inny duchowny zwraca uwagę, że już wcześniej kuria chciała większej kontroli nad majątkiem Kapituły i poszła z nią na wojnę. Chodzi m.in. o audyt, z którego wynikała niegospodarność. Informator „GW” tłumaczy, że czynsze w wielu lokalach nie są wysokie, ponieważ są wynajmowane ludziom związanym z Kościołem czy pracujących dla niego. Jego zdaniem kuria miała inne plany. – To miałoby być przedsiębiorstwo hotelowo-restauracyjne, które przynosi krociowe zyski – mówił. Abp miał także wydać poufny dekret, w którym narzucił kanonikom komisarza i podważał ich dokonania.

Kapituła odwołała się od decyzji metropolity. Abp Jędraszewski może nie przyjąć odwołania. Wtedy księża zamierzają przygotują rekurs, czyli pismo do Watykanu, w którym opiszą spór z arcybiskupem i niezgodę na jego decyzje.

