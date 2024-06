Przeprowadzali nad roczną córką „rytuał oczyszczenia”. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury

W środę 12 czerwca para w wieku około 30 lat przyjechała z roczną córeczką na wczasy do Karnic (woj. zachodniopomorskie). Ich zachowanie wzbudziło niepokojów mieszańców. Wszystko przez to, że kręcili się wokół kościoła i szukali egzorcysty dla dziecka. Następnie rodzina ruszyła do oddalonego o niecałe 3,5 km Mojszewa, gdzie zatrzymała się przy przydrożnym krzyżu, wzięła dziewczynkę na ręce i ruszyła przez łąkę do lasu – relacjonuje „Fakt”.

Tam para przeprowadzała nad córką „egzorcyzmy, aby wypędzić z niej diabła”. W ramach „rytuału oczyszczenia” rodzice, trzymając święte obrazki na klęczkach, wypowiadali niezrozumiałe słowa. Bili również częściowo rozebrane dziecko gałęziami. Ubrudzona i zziębnięta dziewczynka płakała i była przerażona. Zabraną ją do szpitala w Gryficach. Dziecko doznało licznych zadrapań i zasinień. Jest w dobrym stanie. O losie dziewczynki, która może trafić pod opiekę rodziny zastępczej, zadecyduje sąd.

Mojszewo. Wypędzali diabła z ciała rocznej córki. Prokuratura przeprowadziła czynności

Para może zostać pozbawiona praw rodzicielskich. Na razie matka została zatrzymana i przekazana na badania. Po uzyskaniu opinii lekarzy kobieta trafiła na oddział psychiatryczny. Jej obecny stan nie pozwala śledczym na przeprowadzenie czynności. Gdy będzie to możliwe, zostanie przesłuchana. 29-letni ojciec został doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Sebastian G. miał złożyć obszerne wyjaśnienia.

Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w sytuacji gdy sprawca miał obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo. Grozi za to do pięciu lat więzienia. Sąd na wniosek prokuratury przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Czytaj też:

Katował swoich rodziców przez dwa lata. Bali się zgłosić na policjęCzytaj też:

W przedszkolu pod Legnicą krzywdzono dzieci? Rodzice zawiadomili policję