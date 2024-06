Incydent z migrantami na granicy. Niemcy przyznają, że nie dochowali procedur

Komendant Główny SG gen. dyw. SG Robert Bagan rozmawiał we wtorek z prezydentem Prezydium Policji Federalnej Niemiec dr. Dieterem Romannem, o czym Straż Graniczna poinformowała w komunikacie. Tematem spotkania był incydent, do którego doszło 14 czerwca w Osinowie Dolnym, gdzie niemiecka policja pozostawiła pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec.

Niemcy przyznają się do winy. Nowe informacje i incydencie przy granicy

Szefowie obu służb potwierdzili, że działania funkcjonariuszy niemieckiej policji federalnej „nie odpowiadały przyjętym procedurom dotyczącym przyjmowania i przekazywania osób przez kraje sąsiednie, a sytuacja miała charakter incydentalny”.

„Strona niemiecka wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia. Jak zapewnił Prezydent Policji Federalnej, wszyscy kierownicy inspekcji Policji Federalnej w Niemczech zostali pouczeni o tym, że takie postępowanie nie ma prawa się powtórzyć” – czytamy w nowym komunikacie Straży Granicznej. Zapewniono, że polskie i niemiecki służby będą współpracowały nad rozwiązaniami w obszarze wzajemnej komunikacji.

Jak podano, swoje stanowisko przedstawił też prezydent Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Berlinie C. Glade, wskazując na „niedochowanie ustanowionych procedur przez podległych mu funkcjonariuszy”.

Osinów Dolny. Czekano długo na reakcję strony polskiej?

Niemieccy funkcjonariusze stwierdzili wcześnie, że cudzoziemcy byli w posiadaniu polskich zaświadczeń o nadaniu statusu uchodźcy dla dorosłych i przepustki dla dzieci. Wniosków o takie zaświadczenia zatrzymani nie złożyli jednak w Niemczech. W tej sytuacji według prawa należało ich odesłać do Polski – wskazują niemieckie służby.

W wersji zdarzeń opisanej przez funkcjonariuszy polska Straż Graniczna otrzymała informacje dotyczące sprawy (poprzez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku).

Niemieccy mundurowi mieli dłuższy czas oczekiwać na reakcję służb. — Ponieważ przez kilka godzin nie było odpowiedzi ze strony polskiej, nawet po otrzymaniu prośby, policjanci postanowili przewieźć rodzinę patrolem na granicę polsko-niemiecką, aby stamtąd przekazać ich Polsce — cytuje oświadczenie federalnych dziennik „Die Welt”.

