„Żuromiński duch” z zarzutami. Policjanci zatrzymali handlarzy fentanylu

Prokuratura Rejonowa w Mławie pod koniec maja opublikowała komunikat, informujący o zatrzymaniu w Żurominie (na Mazowszu) dwóch mężczyzn w wieku 34-35 lat, podejrzewanych o handel narkotykami, którzy usłyszeli zarzut udziału w obrocie syntetycznymi środkami odurzającymi w postaci leków recepturowych zawierających fentanyl w maju 2024 roku.

Miesiąc później policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu zatrzymali „żuromińskiego ducha”, o którym głośno zrobiło się między innymi po materiałach TVN-u. Oprócz 55-latka zatrzymano jeszcze trzy inne osoby – przekazała we wtorek młodsza inspektor Katarzyna Nowak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji, podaje Polska Agencja Prasowa.

W mieszkaniu 53-latki znaleziono ponad 330 plastrów z fentanylem. Ile osób może odurzyć taka ilość?

Policjanci z Mazowsza poinformowali 25 czerwca, że weszli do mieszkań w Żurominie, Puławach i na terenie powiatu hrubieszowskiego. Czynności obejmowały m.in. przeszukania pomieszczeń gospodarczych czy samochodów. W jednym z lokali należącym do 53-latki znaleziono ponad 330 plastrów z fentanylem. Według szacunków tak znaczna ilość narkotyku, która się w nich znajdowała, spokojnie wystarczyłaby, by odurzyć ponad 4,5 tysiąca osób.

W trakcie akcji na terenie Mazowsza zatrzymano wspomnianego 55-latka, a także 36-latkę – w Żurominie, 52-latka – w Puławach, a także 53-latkę – na terenie powiatu hrubieszowskiego. Tego dnia przeszukano także lokal należący do jeszcze jednej kobiety, ale jej nie aresztowano. Została przesłuchana w charakterze świadka. Policja podaje, że w Prokuraturze Rejonowej w Mławie rozpoczęły się czynności procesowe z udziałem zatrzymanych – jak informowała podinspektor Katarzyna Kucharska – rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. W środę Marcin Bagiński – prokurator rejonowy w Mławie – przekazał, że dwie z czterech osób zostało we wtorek przesłuchanych, a także przedstawiono im zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wśród nich jest „duch” i 53-latka z powiatu hrubieszowskiego – podaje PAP.

Jeśli chodzi o 55-latka, postawiono mu zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i odpłatnego udzielania ich między 2014 a 2024 rokiem, jak również uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu. 53-latka usłyszała natomiast zarzut udzielania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, znacznej ilości fentanylu – przekazał Bagiński, cytowany przez PAP. Prokurator dodaje, że w środę odbędą się przesłuchania dwóch kolejnych osób – 36-latki i 52-latka.

TVN24 przypomina, że jak dotąd w Polsce śmierć w związku z przyjęciem tego silnego środka odurzającego, poniosły cztery osoby – trzy w Żurominie, a jedna w stolicy Wielkopolski.

Tusk: Poprosiłem o spotkanie szefów policji. Miałem tylko jeden komunikat

Do sprawy zatrzymania „ducha” odniósł się premier Donald Tusk, który we wtorek powiedział, że pseudonim mężczyzny, razem ze słowem „fentanyl” i „Żuromin”, są „symbolami trucizny XXI wieku”. – [Narkotyki] zbierają śmiertelne żniwo na całym świecie i zaczynają także w Polsce. Kiedy dziesięć dni temu poprosiłem o spotkanie prokuratora generalnego, minister zdrowia i szefów policji miałem tylko jeden komunikat: „musicie ich dopaść” – podkreślił w nagraniu, które umieszczone zostało w social mediach.

Fentanyl to lek z grupy opioidów syntetycznych. Jego działanie przeciwbólowe jest silne, ale działa krótko. Niekiedy podawany jest w drobnych ilościach pacjentom – przed narkozą – podaje Medonet. Może powodować też działanie narkotyczne, dające wyciszenie. Substancja ma też potencjał uzależniający. Bardzo łatwo ją przedawkować, dlatego jest tak niebezpieczna – szacuje się, że jest mocniejsza 50-100 razy od heroiny, jednego z najsilniejszych narkotyków w historii.

