Arcybiskup Jędraszewski czeka na ruch papieża. Chodzi o jego emeryturę

Abp Marek Jędraszewski wkrótce skończy 75 lat. W tym wieku, zgodnie z prawem kanonicznym, powinien przejść na emeryturę biskupią. Z ustaleń Interii wynika, że choć złożył już na ręce papieża Franciszka stosowną rezygnację, może stać na czele krakowskiej kurii przez kolejne miesiące.

Abp Marek Jędraszewski złożył rezygnację

Chociaż urodziny duchownego przypadają na 24 lipca, dokumenty do Watykanu przekazać miał trzy miesiące wcześniej. O ich złożeniu poinformował w trakcie czerwcowego spotkania z księżmi archidiecezji krakowskiej. Podkreślił, że decyzja o tym, jak długo będzie mógł jeszcze pracować, zostanie podjęta przez Ojca Świętego.

W rozmowie z Interią jeden z duchownych wyjaśnił, że kościelne przepisy precyzyjnie określają datę złożenia rezygnacji, jednak nie wskazują konkretnego terminu, w którym papież musi wyłonić następcę przechodzącego na emeryturę biskupa. Poinformował również o istnieniu specjalnego papieskiego dokumentu, zgodnie z którym „biskup mimo wieku emerytalnego ma nadal pełnić funkcję i czekać na decyzje”.

Papież musi wskazać następcę duchownego

Pierwszym krokiem na drodze do wyłonienia następcy są konsultacje Nuncjusza Apostolskiego z księżmi i osobami świeckimi. Następnie do stolicy papieskiej trafia lista z trzema kandydatami, podlegająca sprawdzeniu przez dykasterię ds. biskupów. Później papież może wybrać jedną ze wskazanych osób, wytypować własnego kandydata lub odrzucić wszystkie nazwiska, doprowadzając do rozpoczęcia procedury od nowa.

Nuncjatura Apostolska, zapytana o to, czy rozpoczęto już konsultacje, odmówiła komentarza. – Nie możemy udzielić takiej informacji – powiedział Interii jeden z urzędników. Portal ustalił jednak, że wśród potencjalnych kandydatów wymienia się m.in. Mieczysława Mokrzyckiego, Grzegorza Rysia, Damiana Muskusa oraz Roberta Chrząszcza.

