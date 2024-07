„Woda niezdatna do picia”. RCB alarmuje

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób, które znajdują się obecnie na terenie na terenie powiatu milickiego w województwie dolnośląskim. „Uwaga! Woda niezdatna do picia w części gminy Krośnice. Korzystaj wyłącznie do celów sanitarnych” – zaalarmowano.

Krośnice. Alert RCB o niezdatności wody do picia

„Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw” – podkreślono. Zapewniono jednak, że można korzystać z niej do prac porządkowych i celów sanitarnych. Państwowa jednostka przekazała, że kolejne informacje w tej sprawie pojawią się na stronie Urzędu Gminy Krośnice, apelując o śledzenie komunikatów.

„Woda niezdatna do spożycia dla miejscowości Brzostowo, Brzostówko, Czarnogoździce, Dąbrowa, Dziewiętlin, Grabownica, Kotlarka, Krośnice, Luboradów, Pierstnica, Pierstnica Mała, Police, Świebodów, Wąbnice, Wierzchowice, Wolanka, Żeleźniki!” – doprecyzowano na stronie gminy, prosząc o przekazanie informacji rodzinie i bliskim.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Miliczu zapewnia, że „aktualnie trwają wysiłki w celu dostarczenia wody pitnej oraz użytkowej po wszystkich wymienionych miejscowościach”. Zastrzega też, że wszelkie zalecenia przekazane przez państwowe i gminne jednostki obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu. Do „podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań” zobowiązano Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w podobnych sytuacjach nie można pić wody z kranu, nawet po przegotowaniu. Nie można też korzystać z niej podczas mycia zębów, twarzy oraz naczyń, ale mycie nią podłóg i innych powierzchni nie stanowi zagrożenia. Mieszkańcy powinni zaopatrzyć się w wodę butelkowaną i śledzić stronę gminy.

