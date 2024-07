Zamknięto dwa kąpieliska. Ostrzeżenie dla plażowiczów

Wysokie temperatury towarzyszące Polakom zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wielu na miejsce wypoczynku wybiera plażę i kąpieliska.

Rozczarowani będą mieszkańcy lub turyści przebywający aktualnie w Zachodniopomorskiem. Na kąpielisku morskim w Dziwnówku oraz w „Wodnej Dolinie” w Koszalinie obowiązuje zakaz kąpieli – podał Główny Inspektorat Sanitarny.

Powód? W Dziwnówku badania wody wykazały obecność bakterii Escherichia coli. W Koszalinie zaś nie można kąpać się z racji przekroczenia parametrów mikrobiologicznych. Należy więc zachować szczególną ostrożność.

Kolejne takie problemy w ostatnim czasie

To kolejne w ostatnich dniach problemy z wodą. Sinice spowodowały tymczasowe zamknięcie kąpieliska w jeziorze Szczucze w Golczewie oraz na plaży miejskiej nad jeziorem Trzesiecko (pow. szczecinecki).

Bakterie grupy coli. Gdzie występują?

Są to bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae – nieprzetrwalnikujące gram-ujemne pałeczki – czytamy na stronach rządowych.

Bakterie grupy coli nie zawsze muszą być bezpośrednio związane z zanieczyszczeniem kałowym lub z występowaniem organizmów patogennych w wodzie do picia. Mogą one występować zarówno w odchodach, jak i w środowisku naturalnym w wodach bogatych w substancje odżywcze, w glebie, w rozkładających sięresztkach roślinnych. Bakterie te jednak nie mogą występować w uzdatnionej wodzie do picia.

Bakterie grupy coli (wszystkie bakterie grupy coli) zostały uznane za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny jakości wody do picia ze względu na łatwość wykrywania i oznaczania w wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje:

nieodpowiednie jej uzdatnianie,

wtórne zanieczyszczenie,

nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

