Płonie pawilon we Władysławowie. „Zagrożone sąsiednie budynki”

O pożarze pawilonu handlowego we Władysławowie poinformował portal nadmorski24.pl. Do sieci trafiło też nagranie obrazujące skalę żywiołu. Ogień pojawił się w budynku przy skrzyżowaniu ul. Morskiej i Merkleina we wtorek, w godzinach porannych.

„Dzisiaj po godz. 8.00, dyżurny puckiej komendy został powiadomiony o płonącym dachu budynku we Władysławowie. Policjanci zabezpieczają teren na czas trwania akcji gaśniczej prowadzonej przez Straż Pożarną” – potwierdziła w rozmowie z „Wprost” asp.sztab. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Pucku.

Czynności prowadzi osiem zastępów z Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. – Na ten moment sytuacja nie jest opanowana i pożar się rozprzestrzenia – powiedział portalowi nadmorski24.pl asp. Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Pucku. Poinformował również, że „zagrożone są sąsiednie budynki”. Lokalne media informują o jednej osobie poszkodowanej, która uległa poparzeniu.

