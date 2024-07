Młodzież zaatakowała żołnierzy przy granicy. Mamy najnowsze informacje

Policja zapewnia, że prowadzi czynności ws. ataku na żołnierzy, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę. Oto co do tej pory wiadomo.

– Wykonujemy czynności. Ustaliliśmy już dane kilkunastu osób biorących udział w tym zdarzeniu. Te czynności posuwają się naprzód. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, który pozwoli określić wszelkie okoliczności, precyzyjny przebieg tego zdarzenia, a także odpowiedzialność osób w nim biorących udział nie tylko w zakresie prawa karnego, ale również prawa wykroczeń – przekazał w rozmowie z „Wprost” podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku. Wkrótce więcej informacji