Przemysław Babiarz może trafić do TV Republika. „Na nim nikt nie będzie oszczędzał”

Niespodziewanym bohaterem pierwszych dni igrzysk olimpijskich został Przemysław Babiarz. Po ceremonii otwarcia IO komentator został zawieszony przez władze TVP.

Przemysław Babiarz zawieszony

Wszystko przez komentarz prezentera, który padł na wizji podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. – Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział prezenter odnosząc się do słów piosenki „Imagine”.

Dyrektor TVP Sport podkreślił, że „bardzo ceni i szanuje Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą powierzono dziennikarzom sportowym telewizji publicznej”. Dodał, że dziennikarz został zawieszony a nie zwolniony.



Przemysław Babiarz trafi do TV Republika?

Według nieoficjalnych doniesień, Tomasz Sakiewicz podejmuje próby ściągnięcia prezentera do Telewizji Republika. – Pozyskałby dla nas kolejnych widzów. O tym teraz mówi się na korytarzach. A przecież będzie nowy budynek i więcej programów, więc wszystko składa się idealnie – powiedział Plotkowi informator związany ze stacją.

Z jego słów wynika, że „od dłuższego czasu kierownictwo Telewizji Republika uważa, że brakuje jakiegoś dobrego programu sportowego z mocną gwiazdą”. – Jak z nieba padła ta afera z Przemysławem Babiarzem, bo to świetna okazja, by go „podkraść”. Szykowana jest dla niego kusząca oferta, bo stacja się rozwija i od nowego roku będzie miała jeszcze więcej pieniędzy. Na nim nikt nie będzie oszczędzał, bo to marka sama w sobie – dodał.

Przemysław Babiarz a oferta od Krzysztofa Stanowskiego

Wcześniej zawoalowaną ofertę transferu miał również złożyć Krzysztof Stanowski. – Panie Przemysławie. Niech pan ucieka z tego domu wariatów. Oni mają na pana miejsce cztery Barbary Kurdej-Szatan i dwóch Tomaszów Piątków. Pan stamtąd ucieka. Naprawdę nic dobrego tam pana nie czeka – stwierdził. Po czym widzowie mogli usłyszeć wers z piosenki „Imagine”, który brzmi: Mam nadzieję, że wkrótce do nas dołączysz.

Czytaj też:

Dlatego Dariusz Szpakowski nie wsparł kolegi po fachu. „Wówczas można zająć stanowisko”Czytaj też:

Donald Tusk o sprawie Przemysława Babiarza. „Olimpijski poziom”