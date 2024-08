Przemysław Babiarz kandydatem PiS na prezydenta? „Nie byłabym zaskoczona”

Mówienie o jakiejś wolności słowa w kontekście Babiarza, po tym, co on wyprawiał przez te lata... – zauważył w podcaście „Wprost Przeciwnie” Grzegorz Markowski, publicysta, do niedawna gwiazda „Szkła kontaktowego”. – Nie zdziwię się jeżeli przy tej dziwnie krótkiej ławce kadrowej PiS, pan Babiarz będzie miał szansę na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej. Nie byłabym zaskoczona, gdyby został wytypowany do tego wyścigu. Tym bardziej, że wczoraj słyszałam bardzo poważną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówił o nim, jako bojowniku o wolność słowa. I to jest właśnie miara absurdu, w którym się znaleźliśmy – dodała Katarzyna Kasia, która po odejściu ze „Szkła” wspólnie z Markowskim poprowadzi od września nowy program w TVP Info. Podcast nagrano, zanim TVP poinformowała o powrocie Babiarza do komentowania Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost": Przeczytałam, że wasze przejście do TVP to ekscytująca zmiana, że będziecie teraz troszczyć się o misję telewizji publicznej, ale czy w tym odejściu ze „Szkła kontaktowego" nie było jakiegoś drugiego dna? Grzegorz Markowski: Kiedy to mówiłaś, w twoim głosie było trochę ironii, a każda z tych rzeczy jest prawdą. Można by pomyśleć, że to zbiór banałów. Taki paradoks. Katarzyna Kasia: Ostatnio, już po odejściu ze „Szkła", pisaliśmy dla Tomasza Sianeckiego odpowiedzi na kwestionariusz, który ułożył z okazji dwudziestolecia programu. I napisałam, że zawsze będę się czuła córką tego programu. Naprawdę tak jest. Bardzo dużo „Szkłu" zawdzięczam i nigdy nie zamierzam tego w żaden sposób kwestionować. Ale myślę, że po prostu przychodzi w życiu taki moment, kiedy robi ci się trochę za wygodnie, kiedy możesz sobie powtarzać, że coś, co żre, krótko mówiąc „działa" i co bardzo dobrze robisz, tak sobie możesz dobrze robić bez żadnego rozwoju… Tylko ja na przykład zaczynam się wiercić. (…) Z formatami mediowymi jest tak, że albo ten format się razem z tobą rozwija i wtedy możesz w nim być bardzo długo, albo nie jest twoim formatem, czyli musisz w pewnym momencie być w czymś, co ma bardzo ściśle wyznaczone ramy i gdzie tak naprawdę nie ma przestrzeni, żeby jakoś jeszcze bardziej, jeszcze szerzej te skrzydła rozkładać. I to jest w pewnym momencie dla wszystkich chyba dosyć męczące. Dla mnie to była decyzja o rozwoju. Trudna decyzja, bo wcale nie jest łatwo odejść z firmy, która jest w miarę stabilna mimo tego, że przeżyliśmy w czasie tych ostatnich lat przecież próby likwidacji TVN24, zamachy na TVN, firma sama też została sprzedana kilka razy różnym dużym podmiotom… Ale tak czy inaczej gwarantowała pewien rodzaj amerykańskiej stabilności. A przeszliśmy do firmy, która jest w likwidacji.