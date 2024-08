Woda na terenie tej gminy nie nadaje się do picia. Alerty RCB otrzymał cały powiat

Okazuje się, że woda z wodociągów publicznych w gminie Leoncin nie nadaje się do picia. By dotrzeć do wszystkich osób, które mogłyby ucierpieć na tej sytuacji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa postanowiło rozesłać alerty w całym powiecie nowodworskim.

Woda w gminie Leoncin nie do spożycia

Władze gminy Leoncin zapewniły, że rozpoczęły już działania naprawcze. Zlecono też wykonanie kolejnej serii badań jakości wody. Dopóki analizy nie wykażą, że jest ona bezpieczna, mieszkańcy korzystać będą z tymczasowych punktów poboru. Ich listę zamieszczono na stronie internetowej urzędu gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowiecki o całej sytuacji informował w komunikacie. Przekazał, że badania wykazały „brak przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego”.

W tej samej wiadomości zapowiedziano kolejne, które będą reakcją na zmieniającą się sytuację. „Będziemy państwa na bieżąco informować” – pisali urzędnicy.

Rozesłano też alert RCB. „Uwaga! Woda w wodociągu w gminie Leoncin nie nadaje się do spożycia. Może być używana do celów gospodarczych. Więcej na stronie internetowej gminy Leoncin” – mogli przeczytać mieszkańcy regionu.

Podobna sytuacja miała miejsce w Krośnicach

W lipcu tego roku podobne alerty rozesłano na Dolnym Śląsku. „Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw” – podkreślono. Zapewniono jednak, że można korzystać z niej do prac porządkowych i celów sanitarnych. Państwowa jednostka przekazała, że kolejne informacje w tej sprawie pojawią się na stronie Urzędu Gminy Krośnice, apelując o śledzenie komunikatów.

„Woda niezdatna do spożycia dla miejscowości Brzostowo, Brzostówko, Czarnogoździce, Dąbrowa, Dziewiętlin, Grabownica, Kotlarka, Krośnice, Luboradów, Pierstnica, Pierstnica Mała, Police, Świebodów, Wąbnice, Wierzchowice, Wolanka, Żeleźniki!” – doprecyzowano na stronie gminy, prosząc o przekazanie informacji rodzinie i bliskim.

