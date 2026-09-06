Szefernaker mówił o „cudzie” z udziałem Czarzastego. Skrytykował też posłów PiS

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker w niedzielę 6 września pojawił się w programie „Polityczny WF z gościem” w Polsat News. Komentował w nim głównie bieżące wątki w aferze Zondacrypto. Pytany był m.in. o darowiznę szefa giełdy na rzecz fundacji Zbigniewa Ziobry oraz jego spotkanie z posłem PiS Michałem Moskalem na Ibizie.

Zondacrypto. Szefernaker krytycznie o decyzjach Ziobry i Moskala

– Gramy w teatrze Donalda Tuska, bo rozmawiamy o tym, o czym Donald Tusk chce rozmawiać – zaczął Szefernaker. Przyznał jednak politycy nie powinni angażować się w działanie fundacji, nawet jeżeli jest to zgodne z prawem. – To odwracanie uwagi od realnych problemów Polaków. Nie zapłacą rachunków za prąd tweetem Donalda Tuska albo jego wystąpieniem. To pewnego rodzaju igrzyska, które Donald Tusk organizuje, bo nieudolnie rządzi – stwierdził.

– Na pewno, jeśli ktoś wchodzi do polityki, to nie powinien jechać na Ibizę rozmawiać nawet z kimś niezwykle ważnym. Jeśli tak się zachowuje polski polityk, to popełnia błąd – zgodził się mimo wszystko Szefernaker z głosami krytycznymi pod adresem posła Moskala.

Berek w TK. Szefernaker docenił Czarzastego

Szefernaker pytany był również o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To wieloletni współpracownik Donalda Tuska, do niedawna minister w jego rządzie. Docenił w tym miejscu postawę Włodzimierza Czarzastego z Nowej Lewicy, który nie chciał wprowadzenia kolejnego polityka do TK. Szlaki w tej kwestii przecierał PiS z Krystyną Pawłowicz i Stanisławem Piotrowiczem.

– Jest wiele wątpliwości wobec tek kandydatury, wynikających z praktyki prawnej prowadzonej przez ministra Berka – oceniał. – Doszło do pewnego cudu, bo minister Bogucki swoją argumentacją w Sejmie przekonał marszałka Czarzastego, który nie zagłosował za tą kandydaturą. To pokazuje jak zła to jest kandydatura – mówił Szefernaker.

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