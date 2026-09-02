PiS ma nową aferę i wywołuje Czarzastego. Tak odpowiedział marszałek

We wtorek 1 września poseł Michał Wójcik z PiS stwierdził, że posłowie jego partii mogli być podglądani w Sejmie na zamkniętym posiedzeniu klubu. Jak poinformował za pośrednictwem X, jedna z zamontowanych w pokoju kamer miała być aktywna podczas spotkania.

Posłowie PiS podglądani w Sejmie? Czarzasty usłyszał pytanie

„Zamknięte posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Omawiane są wewnętrzne sprawy i oto, co się dzieje z kamerą na sali parlamentarnej. Panie Marszałku – rozumiem, że Pan jutro wyjaśni dziennikarzom co się stało, bo to skandal, absolutny skandal” – grzmiał Wójcik.

O kwestię kamery zapytał na konferencji w środę 2 września dziennikarz Polsat News. – Na tym filmie widać kamerę... to są takie kamery jak tutaj. Włącza się na nich czerwona dioda – tak jak na kamerze, która pokazuje mnie. Za chwilę ona zgaśnie i zapali się na kamerze, która będzie pokazywała pana marszałka – wyjaśnił, zanim czym poprosił marszałka Sejmu o komentarz.

Czarzasty skomentował sprawę kamery

– Jeżeli pan Wójcik zauważył coś, co go niepokoi, niech zgłosi się do szefa kancelarii Sejmu Marka Siwca o wyjaśnienie tej sprawy – odpowiedział Czarzasty. Stwierdził, że on sam nie słyszał o pretensjach posła PiS, ponieważ nie śledzi jego aktywności w mediach społecznościowych.

– Śledzę inne wybitne osoby: pana Suskiego, Mateckiego, Nawrockiego – żartował polityk. Ostatecznie stwierdził jednak, że Sejm wyjaśni sprawę.

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