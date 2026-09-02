Morawiecki odkrył karty. Były pełnomocnik ds. CPK kandydatem na wicemarszałka

Klub parlamentarny Rozwój Plus wybrał swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu. O funkcję będzie ubiegał się Marcin Horała, były wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Decyzja zapadła podczas wtorkowego spotkania klubu. Jak poinformował Mateusz Morawiecki, w głosowaniu uczestniczyli wszyscy jego członkowie. – Udało nam się zgodnie z procedurą wyłonić kandydata na wicemarszałka Sejmu. To jest pan minister Marcin Horała – ogłosił były premier podczas konferencji prasowej w Woli Władysławowskiej.

Rozwój Plus chce powiększenia Prezydium Sejmu

Samo wskazanie kandydata nie oznacza jeszcze, że Horała zostanie wybrany. Obecnie w Prezydium Sejmu pozostaje jedno nieobsadzone miejsce, a własnego kandydata – Marcina Ociepę – zgłosiło wcześniej Prawo i Sprawiedliwość.

Rozwój Plus chce jednak doprowadzić do rozszerzenia Prezydium Sejmu o dwa kolejne stanowiska. Jedno miałoby przypaść klubowi Morawieckiego, a drugie klubowi Centrum.

– Będziemy forsowali rozszerzenie Prezydium Sejmu po to, żeby każdy klub, zgodnie z dobrym obyczajem parlamentarnym, mógł mieć wicemarszałka – zapowiedział lider Rozwoju Plus, cytowany przez RMF FM. Morawiecki stwierdził, że swojego przedstawiciela w Prezydium powinny mieć również PiS i Centrum. Jego zdaniem zasada reprezentowania w tym gremium wszystkich klubów została złamana i należy ją przywrócić.

Co z kandydatem PiS?

Były premier potwierdził, że Rozwój Plus może poprzeć kandydaturę Marcina Ociepy, zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Zastrzegł jednak, że jeżeli do obsadzenia pozostanie tylko jedno miejsce, jego klub będzie głosował na własnego reprezentanta.

– Będziemy zgłaszać pana Marcina Horałę. Może stać się tak, że nikt nie zostanie powołany, albo może ktoś z klubu Centrum – mówił Morawiecki.

Według wcześniejszych informacji PAP w klubie Centrum rozważane są kandydatury jego przewodniczącego Mirosława Suchonia oraz wiceprzewodniczącej Aleksandry Leo.

O liczbie wicemarszałków decyduje Sejm w drodze uchwały. Na początku obecnej kadencji ustalono, że funkcję będzie pełnić sześć osób. Jednego stanowiska nie obsadzono po odrzuceniu kandydatury Elżbiety Witek, którą zgłaszało PiS. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty sygnalizował jednak wcześniej, że wśród większości parlamentarnej może nie być poparcia dla kolejnego rozszerzenia składu Prezydium.

Kim jest Marcin Horała?

Marcin Horała jest wiceprezesem stowarzyszenia Rozwój Plus. W rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W lipcu 2026 roku znalazł się wśród polityków, którzy po konflikcie z władzami PiS utworzyli klub parlamentarny Rozwój Plus. W sierpniu partyjny sąd dyscyplinarny wykluczył go z Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Hołownia zabrał głos ws. swojej przyszłości w rządzie. „Powrót do formatu czterech liderów” Czytaj też:

Zwrot w Sejmie? Trwa gra o kluczowe stanowisko w Rozwoju Plus