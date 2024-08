Warszawiaków czeka paraliż miasta. Służby pozamykają mosty i wiele ulic

Kierowcy, którzy będą chcieli przejechać przez Warszawę w nadchodzących dniach, muszą uzbroić się w cierpliwość. Stolica już przygotowuje się bowiem na obchody Święta Wojska Polskiego, rozkładając sceny, montując nagłośnienie i wyznaczając tereny, na których odbędą się uroczystości. Kulminacja utrudnień nastąpi 15 sierpnia, w dniu święta.

Wisłostrada wyłączona z ruchu

Wyłączona z użytkowania będzie część jednej z najczęściej uczęszczanych ulic – Wisłostrady. To właśnie tędy przejdzie defilada. Nie przejedziemy odcinkiem od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały także trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja „Solidarności” i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Z kolei z ulicy Czerniakowskiej pojazdy będą kierować się jedynie na Trasę Łazienkowską na most Łazienkowski lub w stronę centrum miasta.

O utrudnieniach, jakie dotkną także pieszych i rowerzystów poinformował warszawski urząd miasta. Co ważne, warto obserwować aktualne komunikaty na stronach urzędników i WTP, bowiem służby państwowe oraz policja mogą na bieżąco zamykać także inne ulice. W środę 14 sierpnia między godziną 18 a 21:30 zostanie zamknięty fragment Pułkowej, pomiędzy ulicą Wóycickiego a mostem Marii Skłodowskiej-Curie.

Zmiany w ruchu zaczną obowiązywać od środy 14 sierpnia od godziny 18, do czwartku 15 sierpnia do godziny 18.

Miasto zamyka sporo ulic

W tym czasie służby zamkną poniższe ulice:

Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się),

jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina,

Gwiaździsta od ulicy Podleśnej do Wisłostrady,

Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się, a z ulicy Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona),

Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się),

Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Mostowa i Boleść od Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim),

Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się),

Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się),

Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się),

Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się),

Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Dodatkowo podczas defilady zamknięty będzie również most Świętokrzyski. Z kolei most Gdański i Śląsko-Dąbrowski będą zamknięte w środę i czwartek w godzinach od 14 do 15.

Rowerzystów i pieszych także czekają zmiany

Na utrudnienia będą musieli przygotować się również piesi i rowerzyści. I tak miłośnicy dwóch kółek nie będą mogli korzystać z tras rowerowych wzdłuż Wisłostrady, na odcinku od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Z kolei na węźle ulicy Krasińskiego z Wisłostradą zamknięte będą przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Rowerzyści nie przejadą wysokości ulic Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej.

15 sierpnia między godzinami 8 a 15 z użytku zostanie wyłączony dolny poziom mostu Gdańskiego, z kolei most Śląsko-Dąbrowski w godzinach 13 – 16. Autobusy i tramwaje także zmienią swoje trasy – warto obserwować aktualne komunikaty na stronie WTP. Najlepszym sposobem poruszania się po mieście będzie mimo wszystko wybranie metra lub pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Już teraz wiadomo, że trasami objazdowymi będą kursowały autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 159, 162, 166, 167, 171, 172, 185, 187, 517, N16, N33, N83. Z kolei 15 sierpnia między 14 a 15 swoje trasy w związku z zamknięciem mostów Gdańskiego i Śląsko-Dąbrowskiego objazdami poruszać się będą autobusy linii: 100, 160, 190, 409 i 500. Z kolei tramwaje linii 6, 20, 26, 28, 70, 71, 73, 74, 78 w ogóle nie pojadą.

Czytaj też:

Defilada wojskowa w Warszawie. Ten sprzęt zostanie zaprezentowany 15 sierpnia!Czytaj też:

W stolicy masowo umierają ptaki. Służby ujawniły przyczynę