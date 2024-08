Wiceminister o wakacyjnej fali COVID-u w Polsce. „Nie wstydźmy się maseczek”

Główny Inspektor Sanitarny zapowiedział, że ze względu na narastającą falę zachorowań na koronawirusa w najbliższym czasie pojawi się opracowany wspólny komunikat dla urzędów i instytucji. – Żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ale też grypy, czy RSV, będziemy zalecać noszenie maseczek i zwiększenie uważności, jeśli chodzi o higienę rąk, czy dezynfekcję powierzchni – stwierdził Paweł Grzesiowski.

Do sprawy odniósł się w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia. Wojciech Konieczny w kontekście sytuacji epidemicznej zaznaczył, że „traktują sprawę poważnie i nie będą lekceważyć tego, co się dzieje i zaklinać rzeczywistości”. Wiceminister zdrowia wyjaśnił, że ws. koronawirusa „lekko niepokojące” są dwa aspekty: przyśpieszenia chory, bo fala powinna być znacznie później oraz to, że „wirus staje się mniej sezonowy”.

Noszenie maseczek. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny o wakacyjnej fali COVID-19 w Polsce

Konieczny dodał, że zmienia się czas od zaszczepienia oraz mniej osób się szczepi. Wiceminister zdrowia zaznaczył, że na razie „sytuacja nie wygląda tak źle, żeby była konieczność wprowadzenia obostrzeń”. W kontekście obostrzeń Konieczny stwierdził, że „jeżeli ktoś się czuje nieswojo i podejrzewa, że być może jest zakażony, to samoizolacja jest jak najbardziej wskazana”.

– Również nie wstydźmy się maseczek, jeżeli mamy iść do ludzi, gdzieś się pojawić w jakimś środowisku, w metrze, w sklepie jakimś i tak dalej – załóżmy tę maseczkę. To naprawdę nic takiego się nie stanie przecież. Nosiliśmy te maseczki i to nie było aż tak uciążliwe – powiedział wiceminister zdrowia. Konieczny podsumował, że „obostrzenia najwcześniej mogą się pojawić w placówkach ochrony zdrowia”.

