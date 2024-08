„Niedyskrecje”. Tusk niezadowolony z „kwękania” mediów. PiS w coraz większych tarapatach

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

62 proc. Polaków jest zdania, że rząd się nie wywiązuje z obietnic wyborczych – wynika z najnowszego sondażu dla Super Expressu. Przeciwnego zdania jest zaledwie 27 proc. ankietowanych, a 11 proc. nie ma zdania na ten temat. To poczucie braku realizacji obietnic nie jest do końca uzasadnione, bo sporo rzeczy zostało zrobionych. Ale kluczową sprawą, zawsze podnoszoną przy okazji rozmowy o niespełnionych obietnicach wyborczych, jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Akurat tej obietnicy rząd prędko nie spełni, ponieważ jej realizacja oznaczałaby znaczne uszczuplenie dochodów budżetowych, a Unia Europejska już grozi nam nałożeniem procedury nadmiernego deficytu, co oznacza ścisłą kontrolę wydatków budżetowych.

Dlaczego akurat podwyższenie kwoty wolnej od podatku utkwiło wyborcom w pamięci? Prawdopodobnie dlatego, że przez ostatnie lata rządów PiS żyło im się lepiej, bezrobocie spadało, płace rosły, co rekompensowało rosnącą inflację, były rozmaite tarcze, które osłaniały gospodarstwa domowe przed nadmiernymi wydatkami. A teraz wszystkie tarcze są zdejmowane, a ceny rosną. I być może stąd to poczucie niespełniania obietnic wyborczych.

Ludzie przyzwyczaili się do państwa opiekuńczego, realizowanego przez PiS ale w ostatnich wyborach oddali władzę liberałom.

Kwestia portfela może być kluczowa dla przetrwania obecnego rządu.