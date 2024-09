Wypadek podczas rozbiórki kamienicy w Poznaniu. To tam doszło do tragicznego pożaru

O wypadku koparki poinformowało RMF FM. – Doszło do przewrócenia się koparki wykonującej prace rozbiórkowe. Ta koparka w trakcie cofania zsunęła się ze skarpy i przewróciła się na bok. Mężczyzna, który był w koparce wyszedł o własnych siłach – przekazał rozgłośni mł. asp. Łukasz Kędziora z KWP Poznań.

Runęła koparka pracująca przy rozbiórce kamienicy

Funkcjonariusz dodał, że operator koparki doznał jedynie powierzchownych obrażeń ciała. Ponadto reporter RMF FM ustalił, że nie ma poszkodowanych wśród osób postronnych. Na korzyść zadziałał fakt, że odcinek ul. Kraszewskiego, na którym prowadzone są prace, wciąż pozostaje zamknięty.

Rozgłośnia informuje, że maszyna – koparka wyburzeniowa na gąsienicach z długim wysięgnikiem – pracowała przy nasypie gruzu z już rozebranych górnych kondygnacji kamienicy. Do jej usunięcia potrzebny będzie specjalistyczny sprzęt.

Rozbiórka kamienicy jest kluczowa z dwóch powodów

Wypadek koparki może opóźnić mającą trwać do trzech tygodni rozbiórkę. Kwestia jest nagląca z dwóch powodów. Po pierwsze, dopiero po jej zakończeniu do swoich domów powrócić będą mogli mieszkańcy sąsiednich budynków. Po drugie, rozbiórka pozwoli biegłym dostać się do piwnic kamienicy, co jest konieczne, aby wyjaśnić pełne okoliczności tragicznego zdarzenia.

Tragiczny pożar na poznańskich Jeżycach

Do pożaru kamienicy przy ul. Kraszewskiego na poznańskich Jeżycach doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia. W trakcie prowadzenia przez strażaków rozeznania wewnątrz płonącego budynku, doszło do eksplozji. W jej wyniku kilkanaście osób zostało rannych, a dwójkę strażaków uznano za zaginionych. Następnego dnia poinformowano o ich śmierci.

Jednym z potencjalnych powodów eksplozji jest awaria baterii zgromadzonych w piwnicy sklepu zajmującego się ich naprawą. Pełne okoliczności wyjaśni śledztwo prokuratury.

